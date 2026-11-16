Arsene Wenger quyết định không tham gia tranh chức chủ tịch FIFA

Theo tờ The Times, cựu HLV Arsenal, 77 tuổi, từng được UEFA xem là ứng viên sáng giá có khả năng cạnh tranh vị trí của Infantino.

Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận với những quan chức cấp cao trong làng bóng đá, chiến lược gia người Pháp đã quyết định không tham gia cuộc đua.

Đây được xem là đòn giáng mạnh vào nỗ lực của UEFA trong việc tìm kiếm một ứng viên đủ tầm để cạnh tranh với chủ tịch FIFA đương nhiệm.

Các lãnh đạo bóng đá châu Âu tin rằng Wenger là một trong số ít nhân vật sở hữu uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế đủ lớn để tạo ra thách thức thực sự đối với Infantino.

Wenger đã từ chối tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Nguồn: Getty

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của FIFA được cho là đã khuyến khích Wenger không tham gia tranh cử. Cuối cùng, cựu HLV Arsenal quyết định không tham gia tranh cử vào tháng 3 tới.

Wenger đảm nhiệm chức Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA từ năm 2019, sau khi khép lại 22 năm dẫn dắt Arsenal vào năm 2018. Trong vai trò này, ông tham gia định hướng và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên phạm vi toàn cầu.

Quyết định không tranh cử của Wenger diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa UEFA và Infantino ngày càng căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ đề xuất gây tranh cãi về việc bán cổ phần thương mại của các kỳ World Cup trong tương lai cho những nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ nhiều cơ quan quản lý bóng đá trên thế giới và cuối cùng bị hủy bỏ. Wenger cũng công khai bác bỏ đề xuất này, cho biết ông chỉ biết đến kế hoạch thông qua các phương tiện truyền thông và hoan nghênh quyết định rút lại.

Chủ tịch FIFA hiện tại Gianni Infantino. Nguồn: Getty

Dù không tham gia cuộc đua tranh cử tại FIFA, Wenger vẫn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng và được kính trọng trong bóng đá thế giới. Trong 22 năm dẫn dắt Arsenal, ông giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh và bảy danh hiệu FA Cup, đồng thời để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đội bóng thành London.

Với việc Wenger từ chối, UEFA gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên cạnh tranh, Infantino đang có lợi thế đáng kể trước cuộc bầu cử. Chủ tịch FIFA, 56 tuổi, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Phi và châu Á. Ông đã lãnh đạo FIFA từ năm 2016 và đang hướng tới việc tiếp tục giữ cương vị này.

Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra ngày 18/3 tại Rabat, Ma Rốc.