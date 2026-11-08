Arsenal vững ngôi đầu sau trận thắng nhọc

Arsenal nối dài chuỗi thắng tại Premier League lên con số 5 khi vượt qua Hull City và tạm nới rộng khoảng cách với Man City trong cuộc đua vô địch lên thành 6 điểm. Đằng sau ba điểm quan trọng là màn trình diễn thiếu thuyết phục, đặc biệt trong hiệp một, khi đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật và những pha phản công của đối thủ.

Hull thậm chí mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn trong những phút đầu. John Egan đánh đầu đưa bóng đi sát khung thành ngay phút thứ hai, trước khi David Raya phải liên tiếp trổ tài sau các pha dứt điểm của Semi Ajayi và Elliot Stroud.

Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu tốc độ trong các pha triển khai, đồng thời không tạo được đủ khoảng trống để khai thác hàng thủ đối phương. Những cơ hội của Declan Rice và Kai Havertz cũng không thể giúp "Pháo thủ" tìm được bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Hull.

Thế trận không cải thiện đáng kể sau giờ nghỉ. Mikel Arteta phải điều chỉnh nhân sự, đưa Eberechi Eze vào sân nhằm tăng khả năng sáng tạo, nhưng Arsenal vẫn phụ thuộc nhiều vào những tình huống xử lý cá nhân. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 72, khi cú sút của Noni Madueke bị thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá, tạo điều kiện để Martin Odegaard băng vào đá bồi ghi bàn duy nhất.

Bàn thắng giúp Arsenal giải tỏa áp lực và chơi khởi sắc hơn trong những phút cuối. Madueke tiếp tục có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng cú dứt điểm của anh bị phá ngay trên vạch vôi. Dù không thể thắng đậm, Arsenal vẫn bảo toàn lợi thế và giữ sạch lưới trận thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh giành điểm của Arsenal, nhưng cũng phơi bày vấn đề trong khả năng chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ rệt. Trước những đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của Arteta vẫn cần cải thiện tốc độ và sự sắc bén ở khâu cuối cùng. Dẫu vậy, với 9 chiến thắng trong 10 trận, đội bóng Bắc London đang duy trì một khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Highlights Arsenal 1-0 Hull City Tối 7/11, Arsenal đánh bại đội khách Hull City với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.