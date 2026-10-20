Arsenal từng đàm phán với Pochettino: Hé lộ cuộc tuyển chọn dẫn tới Arteta

Arteta và Pochettino. (Nguồn: Football 365)

Theo The Telegraph ngày 19/10, Arsenal đã có những cuộc trao đổi nghiêm túc với Mauricio Pochettino, người vừa chia tay Tottenham Hotspur, khi tìm kiếm HLV thay thế Unai Emery vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, đội bóng thành London cuối cùng lại đặt niềm tin vào Mikel Arteta, ứng viên khi đó chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp.

Thông tin được nhà báo Sam Dean hé lộ qua những trích đoạn cuốn sách Arsenal: The Inside Story of Arsenal’s Rebirth Under Mikel Arteta, dự kiến phát hành ngày 22/10.

Pochettino và hàng loạt HLV tên tuổi trong danh sách của Arsenal

Sau khi sa thải Unai Emery vào tháng 11/2019, Arsenal giao Freddie Ljungberg tạm thời dẫn dắt đội bóng. Ban lãnh đạo CLB ban đầu hy vọng cựu tiền vệ người Thụy Điển có thể đảm nhiệm công việc đến hết mùa giải 2019/20.

Tuy nhiên, Ljungberg sớm gặp khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân sự trong ban huấn luyện. Ông thậm chí phải công khai đề nghị CLB tăng cường đội ngũ hỗ trợ. Arsenal vì thế buộc phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm HLV chính thức.

Giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar được giao phụ trách công việc này, cùng sự hỗ trợ của bộ phận tuyển dụng và phân tích. Danh sách ứng viên được xây dựng với nhiều tên tuổi đã khẳng định năng lực tại bóng đá châu Âu.

Đáng chú ý, Arsenal đã tiến hành những cuộc trao đổi nghiêm túc với Mauricio Pochettino, người vừa bị Tottenham sa thải sau 5 năm làm việc tại đội bóng cùng thành phố.

Theo nhiều nguồn tin được The Telegraph dẫn lại, chiến lược gia người Argentina sẵn sàng thảo luận về khả năng tiếp quản Arsenal, bất chấp mối quan hệ đối địch lâu đời giữa hai CLB Bắc London.

Roberto Martínez, khi đó đang dẫn dắt đội tuyển Bỉ, cũng là một ứng viên đáng chú ý. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha, từng có kinh nghiệm tại Wigan Athletic và Everton, đã tiến khá xa trong quá trình tuyển chọn.

Bên cạnh hai cái tên này, Arsenal còn cân nhắc Carlo Ancelotti, cựu đội trưởng Patrick Vieira, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri và HLV người Bồ Đào Nha Vítor Pereira.

Đây đều là những ứng viên có kinh nghiệm huấn luyện, trong khi Arteta chưa từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng. Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ Arsenal mới chỉ làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City.

Theo The Telegraph, chính sự thiếu hụt kinh nghiệm khiến Arteta ban đầu không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Ban lãnh đạo Arsenal cũng gặp khó khăn trong việc đánh giá ông theo những tiêu chí áp dụng với các HLV khác, bởi Arteta chưa có thành tích độc lập để đối chiếu.

Những người đứng sau cơ hội của Arteta

Một trong những yếu tố giúp Arteta được xem xét nghiêm túc là sự ủng hộ từ các nhân sự từng làm việc với ông tại Arsenal. Ben Knapper, cựu chuyên viên phân tích đội một, cùng Jason Ayto và Mark Curtis thuộc bộ phận phân tích, tuyển dụng đã khuyến nghị Edu trao cơ hội cho Arteta.

Những người này từng chứng kiến khả năng tư duy chiến thuật cũng như tố chất huấn luyện của Arteta trong thời gian ông còn thi đấu tại Arsenal. Trước những ý kiến tích cực, Edu quyết định trực tiếp liên hệ ứng viên người Tây Ban Nha.

Cuộc điện thoại đầu tiên kéo dài khoảng một giờ. Đáng chú ý, hai người không dành phần lớn thời gian để bàn về chiến thuật mà trao đổi về gia đình, văn hóa và những định hướng phát triển CLB. Sau cuộc trò chuyện, Edu sắp xếp một buổi gặp tại nhà riêng Arteta. Tại đây, hai bên trao đổi sâu hơn về đội hình, chiến lược, văn hóa làm việc và những thay đổi Arsenal cần thực hiện.

Theo lời Edu được The Telegraph dẫn lại, Arteta khiến ông bất ngờ bởi mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng phân tích chi tiết và sự am hiểu tình hình nội bộ đội bóng. Arteta trình bày những quan điểm về Arsenal đến mức Edu có cảm giác ông đã tham gia công việc điều hành CLB từ trước. Raúl Sanllehí, người phụ trách hoạt động bóng đá của Arsenal khi đó, cũng tham dự buổi gặp nhưng chủ yếu quan sát quá trình trao đổi giữa Edu và Arteta.

Chi tiết đáng chú ý trong cuộc họp quyết định

Sau cuộc gặp, Edu và Sanllehí trở lại London để báo cáo với nhóm lãnh đạo cấp cao gồm Josh Kroenke, Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và người phụ trách đàm phán hợp đồng Huss Fahmy. Theo tiết lộ của Edu, ông đã chuẩn bị hình ảnh những HLV được phỏng vấn để trình bày và so sánh trước ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, sau những gì thể hiện trong quá trình tiếp xúc, hình ảnh Arteta được đặt ở vị trí đầu tiên trong số các ứng viên. Edu kể lại rằng, khi nhìn thấy cách sắp xếp này, Sanllehí đã đề nghị nhanh chóng liên hệ Arteta để đi đến quyết định.

Ngoài đánh giá chuyên môn, Edu cũng tham khảo ý kiến Per Mertesacker, đồng đội cũ của Arteta tại Arsenal, về tính cách, khả năng làm việc và vai trò của ông trong phòng thay đồ. Những thông tin thu thập được đều mang tính tích cực.

Theo Edu, việc lựa chọn HLV không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm hay thành tích trước đó mà còn liên quan đến khả năng hợp tác lâu dài giữa người quản lý bóng đá và HLV trưởng. Ông nhận thấy sự đồng điệu trong quan điểm phát triển CLB với Arteta, đồng thời đánh giá cao mức độ chuẩn bị và khả năng trình bày của cựu tiền vệ này.

Josh Kroenke sau đó cũng trực tiếp gặp Arteta và đặc biệt ấn tượng với kiến thức, cách diễn đạt cùng sự hiểu biết của ông về Arsenal. Đáng chú ý, Arteta từng được cân nhắc thay Arsène Wenger vào năm 2018, nhưng Arsenal khi đó lựa chọn Unai Emery. Một năm sau, với sự tham gia trực tiếp của Edu vào quá trình tuyển chọn, Arteta cuối cùng được trao cơ hội.

Arsenal chính thức bổ nhiệm Mikel Arteta vào tháng 12/2019, khép lại quá trình tìm kiếm HLV với sự góp mặt của nhiều chiến lược gia giàu kinh nghiệm.

Quyết định năm 2019 sau đó gắn với những thành công của Arsenal dưới thời Arteta. Ông giúp đội bóng giành FA Cup mùa 2019/20, ba lần liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, trước khi đăng quang mùa giải 2025/26, chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch. Arsenal kết thúc mùa bóng với 85 điểm, hơn Manchester City 7 điểm. Cùng mùa giải, đội bóng thành London vào chung kết Champions League nhưng thất bại trước Paris Saint-Germain với tỷ số 3-4 trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1.