Arsenal 'trói chân' HLV Arteta bằng hợp đồng khủng

Arsenal chính thức gia hạn với HLV Mikel Arteta đến tháng 6/2030, thay thế hợp đồng cũ còn thời hạn đến hè 2027. Tờ SunSport cho hay, thỏa thuận mới có tổng giá trị 80 triệu bảng trong 4 năm, đưa nhà cầm quân 44 tuổi lên vị trí HLV hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Cụ thể, chiến lược gia Tây Ban Nha nhận lương cố định 17 triệu bảng mỗi năm, cùng khoản thưởng thành tích tối đa 3 triệu bảng. So với hợp đồng cũ có mức lương 10 triệu bảng và thưởng tối đa 5 triệu bảng mỗi mùa, HLV Arteta được tăng đáng kể thu nhập, nhất là phần lương bảo đảm.

"Đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì chúng tôi có thể cùng nhau đạt được", HLV Arteta tuyên bố sau khi đặt bút ký hợp đồng. Ông bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục dẫn dắt Arsenal, đồng thời cảm ơn các đồng chủ tịch Stan và Josh Kroenke vì sự tin tưởng và ủng hộ.

Quyết định mạnh tay của Arsenal đến sau mùa giải thành công nhất dưới thời nhà cầm sinh năm 1982. Ông đã giúp đội chủ sân Emirates vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026, chấm dứt 22 năm chờ đợi và sau 3 mùa liên tiếp về nhì.

Ngoài ra, HLV Mikel Arteta còn đưa Pháo thủ London trở lại chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm, dù thua PSG trên loạt luân lưu.

HLV Mikel Arteta ký với Arsenal hợp đồng mới có mức lương hậu hĩnh. Ảnh: Getty.

Những thành tích đó càng củng cố vị thế của người tiếp quản Arsenal từ tháng 12/2019 sau quãng thời gian làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Man City. Từ một nhà cầm quân chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội một, ông từng bước xây dựng Arsenal thành thế lực cạnh tranh danh hiệu tại Anh và châu Âu.

Đáng chú ý, sau khi chiến lược gia Guardiola rời Man City, Arteta hiện là HLV tại vị lâu nhất Ngoại hạng Anh. Ông cũng vượt lên về thu nhập trong bối cảnh đội bóng cũ của mình đang trải qua nhiều biến động.

Không chỉ HLV Arteta, các thành viên chủ chốt trong Ban huấn luyện Arsenal cũng được gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Điều này cho thấy Ban lãnh đạo muốn giữ nguyên bộ khung đã giúp đội bóng trở lại đỉnh cao, thay vì thay đổi nhân sự sau chức vô địch.

"Chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với Mikel và rất tự hào về những gì đã cùng nhau đạt được", hai đồng Chủ tịch Stan và Josh Kroenke khẳng định.

Với bản hợp đồng mới, Arsenal không chỉ tưởng thưởng cho thành công đã qua mà còn tiếp tục đặt trọn niềm tin vào HLV Arteta trong tham vọng xây dựng sự thống trị lâu dài.