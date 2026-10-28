Arsenal thua sốc Fleetwood: Cú ngã đau của nhà vô địch Ngoại hạng Anh

Thất bại này không chỉ phơi bày những hạn chế trong khâu dứt điểm của thầy trò HLV Mikel Arteta mà còn trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của bóng đá Anh mùa giải năm nay.

Bước vào vòng 4 Carabao Cup với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal được đánh giá vượt trội so với Fleetwood Town, đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng League Two, giải đấu thuộc cấp độ thứ tư của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, khoảng cách lớn về đẳng cấp và chất lượng đội hình đã không được thể hiện trên sân Highbury. Sau 90 phút hòa 1-1, Arsenal thất bại 3-5 trên chấm luân lưu, qua đó chính thức dừng bước trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

HLV Mikel Arteta thực hiện tới 10 sự thay đổi so với đội hình đánh bại Everton cuối tuần trước, nhưng Arsenal vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như: Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Jurrien Timber và Martin Zubimendi.

Với lực lượng như vậy, đội khách được kỳ vọng sẽ dễ dàng kiểm soát thế trận và giành vé vào tứ kết. Thế nhưng, những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược.

Ảnh: Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Trận đấu khởi đầu theo cách khá hy hữu khi phải tạm dừng gần tám phút vì một thiết bị bay không người lái xuất hiện phía trên sân.

Sau khi bóng lăn trở lại, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình nhưng những pha phối hợp thiếu tốc độ và sự chính xác khiến họ gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chơi quyết liệt của Fleetwood.

Phút 20, tài năng trẻ Max Dowman bỏ lỡ cơ hội thuận lợi khi dứt điểm chệch khung thành.

Chỉ một phút sau, Arsenal lập tức phải trả giá. Aaron Loupalo-Bi tận dụng tình huống tranh chấp với trung vệ trẻ Marli Salmon, vượt qua sự truy cản rồi đánh bại thủ môn Illan Meslier, đưa Fleetwood vượt lên dẫn trước 1-0.

Loupalo-Bi ăn mừng pha ghi bàn của mình. Ảnh: Lewis Storey/Getty Images

Bàn thua bất ngờ khiến Arsenal rơi vào thế phải rượt đuổi. Đội khách gia tăng sức ép trong phần còn lại của hiệp một nhưng những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ.

Kai Havertz có tình huống đánh đầu thiếu chính xác, trong khi Jurrien Timber cũng không tận dụng được những pha bóng thuận lợi. Sự bế tắc của Arsenal càng làm nổi bật tinh thần chiến đấu kiên cường của đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, HLV Arteta tung Martin Odegaard và Ben White vào sân nhằm cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Arsenal thi đấu mạch lạc hơn, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Fleetwood.

Phút 50, cầu thủ trẻ Ceadach O'Neill có pha xử lý khéo léo bên cánh trái à chuyền bóng choViktor Gyokeres dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Bàn thắng tưởng chừng sẽ mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội bóng thành London, nhất là khi họ bắt đầu chiếm ưu thế rõ rệt về thế trận.

Gyokeres ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal. Ảnh: Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Arsenal tiếp tục nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

Phút 59, Havertz liên tiếp bỏ lỡ hai tình huống dứt điểm trong vòng cấm.

Đến phút 65, Myles Lewis-Skelly cũng không thể chuyển hóa cơ hội ở cự ly gần thành bàn thắng. Những pha bỏ lỡ đáng tiếc khiến Arsenal không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng thứ hai.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 82, Fleetwood suýt tái lập thế dẫn bàn khi Will Davies tung cú dứt điểm nguy hiểm, buộc Meslier phải trổ tài cứu thua.

Không lâu sau, Arsenal còn tự đẩy mình vào thế khó khi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành động được trọng tài xác định là đá vào Harrison Neal. Quyết định này gây tranh cãi, nhưng đồng nghĩa Arsenal phải thi đấu thiếu người trong thời gian còn lại.

Dù chỉ còn 10 cầu thủ, Arsenal vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Trong thời gian bù giờ, Ben White và Odegaard liên tiếp có cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Jay Lynch xuất sắc cản phá, giữ nguyên tỷ số hòa 1-1 và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, Fleetwood thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc, trong khi cả bốn lượt sút đầu của chủ nhà đều được thực hiện hoàn hảo.

Nhưng Bruno Guimaraes của Arsenal lại trở thành tội đồ khi cú dứt điểm của tiền vệ người Brazil bị thủ thành Lynch cản phá xuất sắc. Ở lượt sút quyết định, Conor Haughey đánh bại Meslier, ấn định chiến thắng 5-3 cho Fleetwood.

Ảnh: Jon Super/Reuters

Tiếng reo hò bùng nổ trên sân khép lại một đêm lịch sử của Fleetwood.

Đội bóng từng còn thi đấu ngoài hệ thống giải chuyên nghiệp Anh vào năm 2012 đã tạo nên kỳ tích khi loại đương kim vô địch Ngoại hạng Anh để giành quyền vào tứ kết Carabao Cup.

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Với Arsenal, thất bại này là lời cảnh báo đáng chú ý dành cho HLV Arteta. Việc xoay tua đội hình trong lịch thi đấu dày đặc là điều cần thiết, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp không thể trở thành bảo đảm cho chiến thắng.

Arsenal đã tạo ra đủ cơ hội để giải quyết trận đấu trong 90 phút, song sự phung phí của các chân sút cùng những sai lầm cá nhân khiến họ phải trả giá đắt.