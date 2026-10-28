Arsenal thua sốc đội bóng hạng Tư

Cú sốc xảy ra trên sân Highbury khi Arsenal hòa Fleetwood 1-1 sau 90 phút, trước khi thua 3-5 trong loạt sút luân lưu.

Tiền vệ Bruno Guimaraes đá hỏng quả quyết định, khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh phải dừng bước trước đối thủ kém tới 3 hạng đấu.

Thất bại càng khó tin khi Fleetwood chỉ đứng thứ 18 tại League Two, giải đấu thấp nhất trong hệ thống 4 hạng chuyên nghiệp của bóng đá Anh.

Trong khi đó, Arsenal đang sở hữu đội hình đắt giá cùng nhiều ngôi sao vừa giúp CLB vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Dù được đánh giá vượt trội, Arsenal lại thủng lưới trước ở phút 21, sau pha lập công của tiền đạo Aaron Loupalo-Bi.

Tiền đạo Viktor Gyokeres gỡ hòa 1-1 ở phút 50, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta không thể tìm thêm bàn thắng.

Khó khăn càng chồng chất khi tài năng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, sau hành động đá trả đũa cầu thủ Fleetwood. Arsenal phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối và bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà.

Tiền đạo Viktor Gyokeres (áo xanh) không thể giúp Arsenal tránh được trận thua sốc Fleetwood ngày 28/10. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Trong loạt luân lưu, Fleetwood thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Arsenal chỉ ghi được 3 bàn, còn tiền vệ Bruno Guimaraes sút hỏng ở lượt thứ 4, mở đường cho hậu vệ Conor Haughey kết liễu đội khách.

Chiến thắng đưa Fleetwood lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Cup Liên đoàn Anh. Đáng chú ý, trước mùa giải này, đội bóng vùng Lancashire thậm chí chưa từng vượt qua vòng 3, dù đã tham dự giải đấu 14 lần.

Đây cũng là lần đầu Fleetwood loại được một CLB đang thi đấu ở hạng cao nhất bóng đá Anh. Trước cuộc đối đầu Arsenal, họ trải qua 5 trận gặp các đại diện Ngoại hạng Anh nhưng chỉ hòa 1 và thua 4.

Niềm vui của các cầu thủ Fleetwood khi loại Arsenal để đi tiếp ở Cup liên đoàn Anh. Ảnh: Reuters.

Với Arsenal, thất bại gợi lại ký ức buồn ở mùa 2012-2013, khi 'Pháo thủ' cũng bị Bradford City, đội đang chơi ở hạng Tư, loại trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1. Sau gần 14 năm, kịch bản khó tin ấy lại tái diễn.

Đội bóng của HLV Arteta còn nối dài cơn khát danh hiệu Cup Liên đoàn Anh lên 34 năm, tính từ lần đăng quang gần nhất năm 1993 đến thời điểm kết thúc mùa giải 2026-2027. Mùa trước, Arsenal vào chung kết nhưng thất bại trước Man City.

Trong khi Arsenal sớm tan mộng vô địch, Fleetwood tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích.

Từ một đội bóng đang chật vật ở nửa cuối bảng xếp hạng hạng Tư, thầy trò HLV Matt Lawlor đã loại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh để lần đầu góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất Cup Liên đoàn Anh.