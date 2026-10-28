Arsenal thua sốc đội bóng 'bé hạt tiêu' ở cúp Liên đoàn Anh

Arsenal ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng Havertz vẫn đá chính từ đầu

Fleetwood Town chơi chắc chắn và kỷ luật

Bất ngờ xảy đến ở phút 21, Aaron Loupalo-Bi thoát xuống dứt điểm tung lưới Arsenal

Niềm vui của tiền đạo chủ nhà

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Fleetwood Town

Ngay đầu hiệp hai, Gyokeres gỡ hòa cho Pháo thủ

Kiểu ăn mừng quen thuộc của tiền đạo Thụy Điển

Phút 85, tài năng trẻ Max Dowman bị truất quyền thi đấu vì chơi xấu đối thủ

90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1 và hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu

Ở loạt penalty cân não, thủ môn chủ nhà Lynch xuất sắc cản phá cú sút 11m của Buno Guimaraes

Đội bóng hạng tư giành chiến thắng 5-3 nghẹt thở sau loạt "đấu súng"

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Fleetwood Town

Đội bóng hạng tư tạo nên cơn địa chấn ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: Carabao Cup, OneFootball, FTFC, SunSport