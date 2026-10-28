Arsenal thua đội hạng Tư: Đòn giáng cho sự ngạo nghễ

Cú địa chấn Fleetwood

Trong bóng đá Anh, người ta gọi đó là cupset - cú sốc ở đấu trường cúp. Còn ở châu Âu nói chung gọi đó là nỗi hổ thẹn lịch sử. Một Arsenal không thể nhận ra, thiếu hẳn sức chiến đấu, vừa gây ra điều ấy ở League Cup.

Thất bại khiến đội bóng của Mikel Arteta sớm rời giải, theo cách ê chề nhất: thua luân lưu, trong trận đấu mà viên ngọc của lò đào tạo nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp, ở tuổi 16.

Fleetwood Town tạo nên cơn địa chấn. Ảnh: F.T

Fleetwood Town, đội đang thi đấu League Two (tương đương hạng 4 ở Anh) chỉ cách vị trí xuống hạng và rời hệ thống bóng đá chuyên nghiệp 2 điểm, tiến vào tứ kết trên đống đổ nát của “Pháo thủ”.

Sau hơn hai thập niên, đội bóng của Mikel Arteta lại thi đấu tại Highbury - nhưng là Highbury ở Fleetwood, chứ không phải phía bắc London. Dẫu vậy, Arsenal không có cảm giác như được trở về nhà. Thậm chí, họ còn không giống chính mình.

Bị dẫn bàn, Kai Havertz đá chính ở vị trí “số 10”, Viktor Gyokeres trung phong, Martin Zubimendi đảm nhận vai trò tiền vệ trụ cùng Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber và Piero Hincapie trấn giữ hai cánh, Max Dowman bị đuổi: nhà ĐKVĐ Premier League bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạt tiêu!

Hệt như cách Grimsby Town từng làm với MU. Quỹ lương mỗi tháng của Fleetwood Town (208.000 bảng) không đủ để trả tiền lương tuần cho một mình Havertz (280.000 bảng). Chẳng trách Mikel Arteta nổi giận!

Trận đấu tại Highbury bắt đầu muộn 8 phút vì một chiếc drone xuất hiện trên sân. Dường như không ai muốn bỏ lỡ cuộc đối đầu hứa hẹn đi vào lịch sử này. Một điều phi thường đang được nung nấu ở Fleetwood.

Không phải vì Mikel Arteta thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát - 11 cầu thủ đá chính của Arsenal được CLB mua về với tổng giá trị 260 triệu bảng, Fleetwood là 0, mà bởi một bàn thắng của Fleetwood Town nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé, đã khiến các khán đài chủ nhà phát cuồng.

Loupalo-Bi có bàn thắng để đời. Ảnh: F.T

Sau hơn 20 phút, Marli Salmon - trung vệ trưởng thành từ học viện - lẫn thủ môn Ilan Meslier, người có trận ra mắt, đều cho thấy họ chưa đạt đẳng cấp Arsenal. Ít nhất là Arsenal hiện tại.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn sau tình huống Salmon kèm người rất kém, và Meslier băng ra sai lầm. Tiền đạo 20 tuổi Loupalo-Bi dứt điểm góc hẹp ghi bàn thắng cuộc đời.

Dowman bị đuổi, Arsenal bị loại

Dù các cầu thủ của Arteta dồn lên vây hãm khung thành chủ nhà, Arsenal vẫn không khởi sắc. Họ tiếp cận được cầu môn, nhưng không mang lại cảm giác tích cực.

Ngay cả bàn gỡ đầy lập bập của Gyokeres cũng không giúp “Pháo thủ” thể hiện bộ mặt tốt hơn. Chỉ khoảng 5 phút sau khi Arteta rút Salmon khỏi sân trong giờ nghỉ, tiền đạo Thụy Điển xoay xở bằng mọi cách để đưa tỷ số về 1-1.

Tận dụng pha phá bóng lỗi của đội chủ nhà, trong lúc giằng co với người theo kèm, anh ghi bàn có phần may mắn giúp Arsenal tìm được lời đáp trả.

Màn ngược dòng có thể đã đến từ cú vô lê của Havertz, hoặc pha dứt điểm sau đường chuyền dọn cỗ của Ben White ở phút 90. Nhưng cả hai lần, hậu vệ đối phương đều cản phá ngay trên vạch vôi. Fleetwood Town chống đỡ bằng tất cả sức lực.

Arsenal thi đấu khó khăn. Ảnh: F.T

Rồi Max Dowman nổi nóng. Liên tục bị đối phương phạm lỗi, cầu thủ mới 16 tuổi của lò Arsenal phản ứng theo cách tệ nhất sau một pha vào bóng rất rát: đá vào người đối thủ và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Khi trận đấu còn 5 phút, Arsenal chỉ còn 10 người. Nếu màn quở trách mà Arteta dành cho Dowman trên đường cầu thủ người Anh vào phòng thay đồ đã dữ dội, hãy tưởng tượng phản ứng của nhà cầm quân xứ Basque trong phòng thay đồ sau khi Arsenal chính thức bị loại.

Fleetwood Town không chỉ kéo Arsenal vào loạt luân lưu. Đội đứng thứ 18 League Two còn hạ gục tập thể của Arteta tại Highbury. Cả chủ lẫn khách đều thực hiện thành công các lượt sút, cho đến khi Bruno Guimaraes đá hỏng - cú sút đơn giản bị thủ môn Jay Lynch đẩy thành công.

Thua 3-5 trong loạt luân lưu, “Pháo thủ” chia tay League Cup theo cách bất ngờ và ê chề nhất. Fleetwood Town đặt mục tiêu kiếm 400.000 bảng từ trận đấu - tiền vé và các dịch vụ khác - và cuối cùng nhận được thứ vô giá.