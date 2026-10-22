Arsenal thoát thua Bayern Munich, Harry Kane áp sát kỷ lục Ronaldo

Đại diện Anh trải qua trận đấu đầy sóng gió trên sân Allianz Arena (Đức). Ngay phút 10, thầy trò HLV Mikel Arteta đã chịu tổn thất khi tiền đạo Bukayo Saka chấn thương, buộc phải nhường chỗ cho Eberechi Eze.

Bukayo Saka dính chấn thương chỉ sau 10 phút trận Arsenal hòa Bayern Munich ở Champions League hôm 22/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: PA.

Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dĩ lại mang đến bàn mở tỷ số cho đội khách. Phút 25, chính Eze tận dụng đường chuyền của tiền vệ Martin Odegaard để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước.

Lợi thế ấy chỉ tồn tại 10 phút, trước khi hậu vệ Alphonso Davies gỡ hòa cho Bayern Munich từ đường kiến tạo của Harry Kane.

Đến phút 61, chính Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Jurrien Timber để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Tưởng chừng phải trắng tay, Arsenal bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 82. Tiền vệ Declan Rice phối hợp với Viktor Gyokeres rồi dứt điểm chìm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Manuel Neuer, ấn định tỷ số 2-2.

Pha lập công mang đến dấu mốc đáng nhớ cho tiền vệ 27 tuổi. Theo Opta, đây là bàn thắng thứ 6 của Rice tại Champions League, nhưng mới là lần đầu anh lập công trên sân khách. Cả 5 bàn trước đó đều được ghi tại Emirates.

Trận hòa cũng giúp ‘Pháo thủ London’ nâng chuỗi bất bại ở vòng bảng và vòng phân hạng Champions League lên 15 trận, gồm 14 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù mạch toàn thắng phải dừng lại, đoàn quân của HLV Arteta vẫn duy trì thành tích ấn tượng ở đấu trường châu Âu.

Chiều ngược lại, tiền đạo Kane có lý do để tiếc nuối khi Bayern Munich đánh rơi chiến thắng. Dù vậy, chân sút 33 tuổi vẫn thiết lập dấu mốc đáng chú ý với bàn thắng thứ 16 sau 23 lần đối đầu Arsenal trên mọi đấu trường. Chỉ Leicester City từng nhận nhiều bàn thua hơn từ tiền đạo người Anh, với 20 pha lập công.

Đáng chú ý, Harry Kane còn trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở 10 lần ra sân liên tiếp tại Champions League. Thành tích này chỉ kém kỷ lục 11 trận của Cristiano Ronaldo, được thiết lập từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018.

Không chỉ ghi bàn, tiền đạo Bayern Munich còn có đường kiến tạo cho Davies, đánh dấu trận thứ 9 anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Champions League. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Anh, nhiều hơn ít nhất 2 trận so với những người xếp sau.

Sút tung lưới Arsenal giúp Harry Kane còn trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở 10 lần ra sân liên tiếp tại Champions League. Ảnh: Getty.

Dù không thể giành trọn 3 điểm, ‘Hùm xám’ vẫn nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà ở vòng bảng và vòng phân hạng Champions League lên 40 trận. Lần gần nhất đội bóng Đức thất bại tại giai đoạn này ở Allianz Arena là trận thua Man City 2-3 hồi tháng 12/2013.

Sau 3 lượt vòng phân hạng, Arsenal có 7 điểm, còn Bayern Munich giành 5 điểm. Trước mắt, HLV Mikel Arteta phải chờ kết quả kiểm tra chấn thương của Saka khi đội chuẩn bị tiếp Everton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh lúc 21h ngày 24/10 (giờ Hà Nội).