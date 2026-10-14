Arsenal thắng tưng bừng ở Champions League

Arsenal đang có phong độ tốt.

Sau hiệp một gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ, thầy trò Mikel Arteta bùng nổ trong hiệp hai với 3 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút, qua đó nối dài chuỗi chiến thắng ở vòng bảng lên con số 14 liên tiếp.

Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép. Jurrien Timber kiến tạo cơ hội thuận lợi cho Bruno Guimaraes, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đi chệch khung thành. Lille không dễ dàng khuất phục, thậm chí từng khiến khán giả Emirates lo lắng khi Ayase Ueda đưa bóng vào lưới David Raya. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Hakon Haraldsson trong tình huống phối hợp trước đó.

Trong khi Arsenal gặp khó khăn ở khâu dứt điểm, Lille tổ chức phòng ngự chặt chẽ và duy trì được thế trận tương đối cân bằng. Mikel Merino bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút vọt xà, còn Guimaraes tiếp tục bị thủ môn Berke Ozer từ chối bàn thắng trước giờ nghỉ. Hiệp một khép lại mà Pháo thủ chưa thể chuyển hóa ưu thế thành bàn dẫn trước.

Bước ngoặt đến ở phút 64. Nhận đường chuyền của Noni Madueke, Timber dứt điểm tinh tế qua đầu Ozer, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau, Bukayo Saka vào sân và lập tức tạo dấu ấn với đường chuyền thuận lợi để Eberechi Eze dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Đến phút 71, Saka trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha phối hợp với Kai Havertz. Cú dứt điểm lạnh lùng của tuyển thủ Anh giúp Arsenal dẫn 3-0, chấm dứt mọi hy vọng của Lille. Guimaraes còn có thêm cơ hội ghi bàn nhưng không thắng được Ozer.

Chiến thắng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng tăng tốc đúng thời điểm của Arsenal. Những sự thay đổi người của Arteta phát huy hiệu quả rõ rệt, trong khi Lille không thể duy trì sự chắc chắn sau giờ nghỉ. Với màn trình diễn thuyết phục tại Emirates, "Pháo thủ" tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên đáng gờm ở đấu trường châu Âu.

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