Arsenal thắng theo cách khó tin

Arsenal rời sân City Ground ở vòng 7 Premier League tối 18/10 với ba điểm, dù trải qua trận đấu không mấy thuyết phục. Đội bóng của Mikel Arteta áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng gần như bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Nottingham Forest. Phải đến phút 80, họ mới có cú sút trúng đích đầu tiên, đồng thời ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Theo thống kê từ Opta, Arsenal kiểm soát bóng 74%, tung ra 9 cú sút nhưng chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,07. Đáng chú ý, Nottingham Forest dù chỉ cầm bóng 26% vẫn có nhiều pha dứt điểm hơn đội khách.

Arsenal kiểm soát bóng nhưng thiếu ý tưởng

Với chất lượng đội hình vượt trội, Arsenal được kỳ vọng sẽ dễ dàng áp đặt thế trận trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ giữa hai đội không được thể hiện qua số cơ hội nguy hiểm.

Các học trò của Arteta liên tục triển khai bóng bên phần sân đối phương, nhưng phần lớn những pha phối hợp chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân và hai biên. Khi tiến gần vòng cấm, Arsenal thiếu những đường chuyền đủ sắc sảo để phá vỡ hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Forest.

Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội đánh đầu từ quả đá phạt của Declan Rice, trong khi Eberechi Eze không tạo được nhiều ảnh hưởng. Sự bế tắc khiến Arteta quyết định thay Eze bằng Noni Madueke ngay sau giờ nghỉ. Đến phút 66, Viktor Gyokeres được tung vào sân thay Havertz nhằm tăng sức ép lên hàng phòng ngự chủ nhà.

Noni Madueke ghi bàn quyết định ở phút 80, giúp Arsenal giành ba điểm trong trận đấu hàng công chơi thiếu hiệu quả.

Những điều chỉnh cuối cùng cũng phát huy tác dụng, dù bàn thắng mang nhiều yếu tố may mắn. Phút 80, Madueke nhận bóng từ Rice, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm. Bóng chạm Jair Cunha đổi hướng, khiến thủ môn Matz Sels không kịp phản ứng.

Arsenal mất gần 80 phút để có cú sút trúng đích đầu tiên. Trớ trêu hơn, họ cũng không có thêm lần nào đưa bóng đi trúng khung thành trong phần còn lại của trận đấu.

Ba điểm không che hết vấn đề

Chiến thắng trước Nottingham Forest cho thấy Arsenal ngày càng thực dụng dưới thời Arteta. Họ không nhất thiết phải chơi hay hơn đối thủ trong mọi tình huống, nhưng vẫn có khả năng tận dụng một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, hiệu suất tấn công vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Sau 7 vòng Premier League, Arsenal mới ghi 11 bàn, trong đó 8 bàn xuất hiện ở hiệp hai. Với lực lượng tấn công hiện tại, những con số chưa thực sự tương xứng với tham vọng của nhà đương kim vô địch.

Trước Forest, Arsenal kiểm soát bóng gần như tuyệt đối nhưng hiếm khi khiến hàng phòng ngự chủ nhà rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những pha phối hợp kéo dài không mang lại nhiều cơ hội rõ ràng, trong khi tốc độ luân chuyển bóng đôi lúc quá chậm để tạo bất ngờ.

Điểm tích cực nằm ở khả năng điều chỉnh của Arteta và sự đóng góp của các cầu thủ dự bị. Madueke vào sân rồi ghi bàn quyết định, giúp Arsenal tránh một trận hòa đáng tiếc.

Ba điểm tại City Ground giúp Arsenal tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Song, không phải đối thủ nào cũng để họ có cơ hội giải quyết trận đấu bằng một cú sút đổi hướng.

Arsenal vẫn thắng, nhưng Arteta có lý do để không hài lòng. Một đội bóng muốn bảo vệ chức vô địch cần tạo ra nhiều cơ hội hơn, thay vì kiểm soát bóng suốt trận rồi chờ đợi may mắn ở những phút cuối.

Highlights Nottingham Forest 0-1 Arsenal Rạng sáng 19/10, Arsenal vượt qua chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 1-0 tại vòng 7 Premier League 2026/27.