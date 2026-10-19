Arsenal thắng Nottingham Forest 1-0: Madueke ghi bàn may mắn

Video: Highlight Nottingham Forest 0-1 Arsenal.

Đêm 18/10 trên sân City Ground ở Nottingham (Anh), Nottingham Forest thất bại 0-1 trước Arsenal. Noni Madueke ghi bàn duy nhất giúp đội đương kim vô địch giành 3 điểm, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 7.

●Ngoại hạng Anh

N. Forest

0-1

Arsenal

KẾT THÚC

Madueke 80’

Thống kê trận đấu

26%Kiểm soát bóng74%

14Sút9

2Sút trúng đích1

8Phạt góc6

1Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu chỉ ra sự áp đảo về kiểm soát bóng của Arsenal. Tuy nhiên, đội khách hoàn toàn bế tắc trước khối đội hình lùi sâu, che kín mọi không gian trước khung thành của Nottingham Forest. Cả 2 đội chỉ tung ra tổng cộng 3 pha dứt điểm trúng đích. Nottingham Forest thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Trong hiệp một, nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh kiểm soát bóng 74%, chuyền chính xác 92%, nhưng chỉ thực hiện 3 cú sút và không lần nào trúng đích. Nottingham Forest chủ động nhường bóng, giữ đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Cách chơi này khiến Arsenal thường xuyên phải luân chuyển bên ngoài khu vực nguy hiểm mà không tìm được khoảng trống rõ ràng.

Arsenal chật vật trước Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Nottingham Forest chỉ tập trung phòng ngự và không tạo được mối đe dọa đáng kể từ những pha phản công. Đội chủ nhà thành công với chiến thuật này để giữ tỷ số 0-0 đến hết nửa đầu trận đấu.

Cục diện không thay đổi nhiều sau giờ nghỉ. Arsenal tiếp tục cầm bóng với tỷ lệ cao gấp 3 lần đối thủ nhưng hiếm khi tạo được pha bóng sóng gió trong vòng cấm. Trong khi đó, Nottingham Forest bắt đầu tìm kiếm cơ hội từ giữa hiệp 2.

Trong tình cảnh bế tắc, Arsenal có bàn thắng may mắn ở phút 80. Sau khi thực hiện động tác đảo chân, Madueke tung cú sút đưa bóng chạm hậu vệ Nottingham Forest chệch hướng, khiến thủ môn không kịp phản ứng. Arsenal ghi bàn từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất của họ trong trận đấu.

Madueke mang về 3 điểm cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà cố gắng tấn công trong những phút cuối trận và suýt gỡ hòa. Trung vệ Murillo bất ngờ vượt qua 3 cầu thủ Arsenal nhưng pha dứt điểm của anh lại không trúng đích. Hệ thống phòng ngự của Arsenal không có tình huống sơ suất nào khác và bảo vệ thành công tỷ số 1-0.

Sau vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh, Arsenal có 18 điểm và tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng (kém đội đầu bảng Man City 3 điểm).

Nottingham Forest

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

26

Matz Sels

5,8

2

Ousmane Diomande

7,0

3

Neco Williams

▮

6,6

5

Murillo

6,9

8

Nicolás Domínguez

↓

6,1

14

Dan Ndoye

↓

5,5

19

Liam Delap

6,7

21

Xaver Schlager

6,8

23

Jair Cunha

↓

6,1

24

James McAtee

↓

6,5

27

Daniel Muñoz

6,4

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Ibrahim Sangaré

↑

6,4

7

Callum Hudson-Odoi

↑

9

Chris Wood

↑

15

Arnaud Kalimuendo

↑

6,2

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

7,2

4

Ben White

↓

6,7

6

Gabriel Magalhães

8,2

7

Bukayo Saka

7,0

8

Martin Ødegaard

7,5

10

Eberechi Eze

↓

6,3

15

Ezri Konsa

7,4

29

Kai Havertz

↓

6,8

33

Riccardo Calafiori

6,7

39

Bruno Guimarães

↓

7,4

41

Declan Rice

8,6

DỰ BỊ VÀO SÂN

12

Jurriën Timber

↑

7,1

14

Viktor Gyökeres

↑

6,6

20

Noni Madueke

▮

↑

7,0

23

Mikel Merino

↑

6,8

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