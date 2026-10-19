Arsenal thắng nhọc Nottingham Forest

Suốt 79 phút trên sân City Ground, đoàn quân của HLV Mikel Arteta thi đấu bế tắc, không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Noni Madueke ở phút 80 đã giúp đội khách ra về với trọn 3 điểm.

Nhận đường chuyền của tiền vệ Declan Rice bên cánh trái, Madueke đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút căng. Bóng chạm chân hậu vệ Jair Cunha đổi hướng, khiến thủ môn Matz Sels bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Đáng chú ý, Madueke chỉ được HLV Arteta tung vào sân đầu hiệp 2 thay Eberechi Eze, người gây thất vọng trong 45 phút đầu tiên. Đây tiếp tục là quyết định thay người mang tính bước ngoặt của chiến lược gia Tây Ban Nha.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện tinh thần của nhà vô địch. Mùa trước, những trận như thế này có thể đã không diễn ra theo cách có lợi cho chúng tôi", cầu thủ 24 tuổi chia sẻ sau trận.

Noni Madueke ( số 20) ăn mừng bàn thắng giúp Arsenal đánh bại Nottingham Forest 1-0 trên sân City Ground. Ảnh: Getty.

Cả 3 chiến thắng gần nhất của đoàn quân dưới Mikel Arteta tại Ngoại hạng Anh đều được định đoạt bằng bàn thắng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Reuters

Dù có bàn thắng quyết định, màn trình diễn của Arsenal vẫn để lại nhiều lo ngại. Đội bóng thành London kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng thiếu tốc độ, sự sáng tạo và những đường chuyền đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của Nottingham Forest.

HLV Arteta phải liên tục điều chỉnh nhân sự, lần lượt đưa Madueke, Jurrien Timber, Mikel Merino và Viktor Gyokeres vào sân nhằm cải thiện sức tấn công.

"Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và phải nỗ lực đến những giây cuối cùng. Các cầu thủ dự bị đã tạo ra khác biệt lớn", nhà cầm quân 44 tuổi nhận xét.

Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng gần nhất của Arsenal tại Ngoại hạng Anh đều được định đoạt bằng bàn thắng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Theo Reuters, 8 trong số 11 bàn của "Pháo thủ" mùa này được ghi trong hiệp 2, phản ánh khả năng xoay chuyển tình thế nhưng cũng cho thấy những khó khăn của họ trong việc nhập cuộc.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest bỏ lỡ cơ hội giữ lại 1 điểm. Cuối trận, tiền đạo Chris Wood bị Declan Rice chặn cú sút nguy hiểm, trung vệ Murillo cứa lòng chệch cột dọc, còn Liam Delap bị Ezri Konsa ngăn cản trong tình huống có thể ghi bàn.

Thất bại khiến thầy trò HLV Oliver Glasner tiếp tục chìm trong khủng hoảng, chưa ghi nổi bàn nào sau 4 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nottingham Forest đứng thứ 18 với 5 điểm và trong nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Trong khi đó, Arsenal giữ vị trí thứ 2 với 18 điểm sau 7 vòng, kém Man City dẫn đầu 3 điểm. Dù chiến thắng thiếu thuyết phục, thầy trò HLV Arteta vẫn duy trì sức ép lên đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Theo lịch, nhà đương kim vô địch sẽ làm khách của Bayern Munich trên sân Allianz Arena ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào lúc 2h ngày 22/10 (giờ Hà Nội).