Arsenal thắng nhọc Hull City, củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Chi tiết

07/11/2026 23:55

foul Hết giờ! Arsenal 1-0 Hull City

90+4': Arsenal trải qua trận đấu không dễ dàng, nhưng chiến thắng 1-0 trước Hull giúp thầy trò HLV Mikel Arteta có thể hài lòng.

Pha đá bồi cận thành của Odegaard trong hiệp hai mang về ba điểm, đồng thời giúp Pháo thủ tạo cách biệt ở ngôi đầu Premier League lên 6 điểm.

07/11/2026 23:52

time Bù giờ!

90': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Arsenal thay người. Guimaraes rời sân, nhường chỗ cho Zubimendi.

07/11/2026 23:48

report Hull phá bóng trên vạch vôi

87': Madueke lẽ ra có thể ấn định chiến thắng cho Arsenal. Đối mặt thủ môn trong vòng cấm, anh không sút mà lại tìm cách lừa bóng qua người gác đền nhưng bị cản lại. Bóng bật từ lưng Madueke suýt bay vào lưới, song các cầu thủ Hull kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

07/11/2026 23:45

report Hull tăng tốc

83’: Hull cuối cùng cũng có pha phối hợp đẹp mắt. Quả tạt của Gelhardt bị đánh đầu phá ra, khi Arsenal đang lùi đội hình khá sâu.

07/11/2026 23:43

report Không được!

81': Gyökeres của Arsenal dứt điểm đưa bóng vào thẳng vị trí của thủ thành Tzolakis.

07/11/2026 23:42

substitution Hull thực hiện hai sự thay đổi cuối cùng

75': Stroud gặp vấn đề và không thể tiếp tục, nhường chỗ cho Giles. Mouzakitis vào sân thay Iroegbunam.

07/11/2026 23:40

yellow Thêm một thẻ vàng!

74': Stroud của Hull nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo áo Madueke.

07/11/2026 23:36

goal VÀO!!! Arsenal mở tỷ số!

72': Arsenal thi đấu bế tắc, nhưng cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông thế trận.

Madueke đột phá vào vòng cấm từ cánh phải rồi tung cú sút chìm bằng chân trái. Thủ thành Tzolakis không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Odegaard băng vào đá bồi, mở tỷ số cho Arsenal.

07/11/2026 23:31

substitution Hai đội liên tiếp thay người

69': Eze và Hincapie vào sân thay Tzolis, Calafiori bên phía Arsenal. Hull cũng đưa Herrington vào thay Ajayi dính chấn thương.

07/11/2026 23:29

injury Ajayi chấn thương

67’: Trận đấu lại bị gián đoạn khi trung vệ Ajayi của Hull bị đau.

07/11/2026 23:25

substitution Arsenal thay 2 người

62': Merino và Gyökeres vào sân thay thế Rice và Havertz.

07/11/2026 23:23

yellow Vừa vào sân, Norton-Cuffy nhận thẻ vàng

61': Vừa vào sân, Norton-Cuffy của Hull đã bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Tzolis.

07/11/2026 23:21

substitution Hull thay 2 người

60': Gelhardt và Norton-Cuffy vào sân thay thế Coyle và Cho.

07/11/2026 23:19

report Thủ thành Tzolakis cứu thua

57': Từ đường chuyền của Odegaard, Madueke tung cú sút chìm bằng chân phải, nhưng thủ thành Tzolakis kịp đẩy bóng ra cứu thua cho Hull.

07/11/2026 23:16

report Hull phản công

55': Hull lập tức phản công sau khi thắng tranh chấp bóng ở giữa sân. Cho tung cú sút trong vòng cấm, nhưng bóng chạm cầu thủ Arsenal đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang.

07/11/2026 23:11

yellow Thẻ vàng cho Hull

48’: Gourna-Douath nhận thẻ sau pha vào bóng với Calafiori ở giữa sân.

07/11/2026 23:06

report Hiệp 2 bắt đầu

46': Hai đội chưa có sự thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ.

07/11/2026 22:50

foul Hết hiệp 1

45+3': Hai đội hoà 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

07/11/2026 22:49

time Bù giờ!

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

07/11/2026 22:49

report Không có penalty!

43': Arsenal tưởng được hưởng phạt đền khi trọng tài Farai Hallam thông báo trên sân rằng Havertz bị kéo ngã. Tuy nhiên, tiền đạo này đã việt vị, nên Hull được hưởng quả đá phạt.

07/11/2026 22:46

report Phạt đền cho Arsenal?

42': Trọng tài kiểm tra VAR, sau tình huống Mendy kéo ngã Havertz khi tiền đạo này băng vào đón đường chuyền của Guimaraes.

07/11/2026 22:43

report Tzolis sút vọt xà

38': Timber băng lên chồng biên với Havertz rồi tạt bóng từ sát đường biên ngang vào vòng cấm Hull. Bóng đến đúng tầm để Tzolis bắt vô lê, nhưng cú sút thiếu chính xác của anh đưa bóng bay vọt xà.

07/11/2026 22:40

report Không được!

36': Timber tạt bóng bổng từ cánh phải vào vòng cấm Hull. Tzolis bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Tzolakis.

07/11/2026 22:38

yellow Thẻ vàng!

34': Coyle của Hull nhận thẻ vàng vì kéo ngã Tzolis.

07/11/2026 22:36

report Arsenal thoát thua

31': Sau quả phạt góc xoáy vào trong của Hull, Raya băng ra nhưng không thể chạm bóng. Thủ môn Arsenal vội quay về khung thành, trước khi các đồng đội phá bóng ngay trong khu vực 5m50.

07/11/2026 22:32

report Nguy hiểm!

28': Rice khống chế bóng sau pha đánh đầu phá bóng của Ajayi, cách khung thành Hull City khoảng 20m, rồi tung cú sút đưa bóng đi sát cột dọc trái.

07/11/2026 22:29

yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

25': Một thành viên ban huấn luyện Hull bị trọng tài cảnh cáo.

07/11/2026 22:22

report Thủ môn Raya cứu thua

18': Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách. Từ đường chuyền của McBurnie, Stroud dẫn bóng vào vòng cấm Arsenal và tung cú sút chìm chéo góc, nhưng thủ môn Raya kịp đổ người đẩy bóng.

07/11/2026 22:18

report Không có phạt đền!

13': Havertz đón đường chuyền của Timber trong vòng cấm Hull. Khi đang di chuyển hướng về phía đường biên ngang, tiền đạo Arsenal bị Mendy túm áo. Havertz ngã xuống, nhưng trọng tài xua tay từ chối phạt đền.

07/11/2026 22:15

report Hull phòng ngự dày đặc

10': Hull tập trung đông cầu thủ trong vòng cấm mỗi khi Arsenal tấn công, khiến đội chủ nhà khó tìm khoảng trống khai thác. Arsenal được hưởng phạt góc, Rice phối hợp ngắn với Timber. Hậu vệ phải này tìm cách trả bóng cho Rice trong vòng cấm Hull, nhưng McBurnie kịp phá bóng.

07/11/2026 22:11

report Không được!

5': Madueke đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tạt vào đầy khó chịu. Konsa khẽ chạm đầu, còn Gabriel không thể với tới bóng ở cột xa. Bóng lướt ngang khung thành rồi đi hết đường biên ngang khung thành Hull City.

07/11/2026 22:06

corner Pha phạt góc đầu tiên

3': Hull City kiếm được quả phạt góc đầu tiên. Egan bật cao ở cột xa, đánh đầu nối quả phạt góc xoáy vào trong vòng cấm, nhưng bóng chỉ dội vào mặt ngoài lưới khung thành Arsenal.

07/11/2026 22:03

foul Trận đấu bắt đầu

1': Hull City giao bóng trước.

07/11/2026 21:54

report Dàn sao hai đội khởi động

07/11/2026 21:52

report Đội hình xuất phát Hull City

07/11/2026 21:51

report Đội hình xuất phát Arsenal

Trong nhiều ngày trước chuyến làm khách tại Anfield cuối tuần qua, chuỗi 14 năm không thắng của Arsenal ở các trận Premier League trên sân Liverpool được nhắc đến rộng rãi. HLV Mikel Arteta cũng không quên gợi lại thành tích đáng thất vọng ấy trước giờ bóng lăn.

Arteta từng là thành viên của đội hình Arsenal giành chiến thắng gần nhất tại Anfield ở giải đấu cao nhất nước Anh. Cuối tuần trước, ông có lần đầu tiên làm được điều đó trên cương vị HLV “Pháo thủ”. Bàn thắng cận thành của Kai Havertz cùng màn phòng ngự kiên cường giúp Arsenal đánh bại Liverpool đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola.

Chiến thắng càng thêm ấn tượng khi Arsenal không để Liverpool có cú sút trúng đích nào trên sân nhà ở Premier League. Dẫu vậy, đội khách cũng gặp may khi tình huống Jurrien Timber dường như kéo áo Alexander Isak trong vòng cấm không bị trọng tài thổi phạt.

Ba điểm tại Anfield, cộng với thất bại bất ngờ của Manchester City trước Brighton & Hove Albion, đưa Arsenal lên ngôi đầu với khoảng cách ba điểm. “Pháo thủ” có thể tạm nới cách biệt lên sáu điểm trước khi Man City gặp Nottingham Forest lúc 17h30 thứ Bảy.

Arsenal đã cho thấy thất bại trước Brighton chỉ là cú sảy chân hiếm hoi. Đội bóng thành London hiện thắng bốn trận Premier League liên tiếp. Với 24 điểm sau chín vòng, đây là khởi đầu tốt thứ ba của Arsenal kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, chỉ sau mùa 2004-2005 và 2007-2008, khi họ cùng giành 25 điểm.

Đáng chú ý, Arsenal là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà ở Premier League mùa này. Chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague hôm thứ Tư cũng là trận thắng thứ ba của họ trong bốn lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Hull City mới có số trận thắng từ đầu mùa ngang bằng với Arsenal trong bốn trận gần đây. Sau khi khởi đầu bằng ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Sergej Jakirovic đã trải qua tám trận liền không biết đến chiến thắng.

Hull chỉ thua hai trận Premier League trong chuỗi này, đều trên sân khách trước Newcastle United và Fulham, nhưng thường xuyên phải chia điểm. Đội bóng đã hòa năm trận, thuộc nhóm có nhiều trận hòa nhất giải, và có ba trận hòa trong bốn vòng gần đây.

Dẫu vậy, Hull khó có thể hài lòng với trận hòa 2-2 trước Ipswich cuối tuần qua. Họ chỉ kiểm soát bóng 39%, để đối thủ tạo ra bốn cơ hội lớn. Một điểm giúp Hull giữ vị trí thứ 11, ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Đội khách cũng bước vào trận đấu tại Emirates với hàng thủ thiếu chắc chắn: họ không giữ sạch lưới trong bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường và thua ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất, để lọt lưới tổng cộng sáu bàn.

Chiến thắng 2-1 của Hull tại Emirates năm 2008 vẫn là một trong những kết quả đáng nhớ nhất lịch sử đội bóng. Nhưng kể từ đó, Arsenal bất bại trong 14 lần chạm trán đối thủ này. Hai đội gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2017, khi Arsenal thắng 2-0 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez.

Trọng Đạt