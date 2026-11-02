Arsenal thắng đẹp Liverpool: Lời tuyên bố của nhà vô địch

Đòn trừng phạt

1-0 cho Arsenal. Một tỷ số đã trở thành kinh điển với “Pháo thủ” trong kỷ nguyên Mikel Arteta. Một câu hát vang lên trên khán đài dành cho CĐV đội khách ở Anfield sau tiếng còi mãn cuộc.

Như những ngày George Graham còn ngồi trên ghế huấn luyện đội bóng London (1986-1995). Và như thời hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, người chứng kiến các học trò lần đầu giành chiến thắng tại Anfield kể từ năm 2012 để đoạt ngôi đầu từ tay Man City.

Havertz trừng phạt Liverpool ngay ở cơ hội đầu tiên. Ảnh: P.L

Nhà đương kim vô địch tiếp tục tiến bước và sau 9 vòng đấu, họ bắt đầu tạo được lợi thế nhỏ trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh - với 2 điểm nhiều hơn cùng kỳ mùa trước.

Hai đội còn đang bắt nhịp trên mặt cỏ Anfield, tranh nhau quyền kiểm soát trận đấu. Arsenal là đội giành được điều đó. Ngay ở cơ hội rõ rệt đầu tiên, khi hiệp 1 vừa trôi qua được 1/3 thời gian, đội bóng London đã vượt lên.

Đường chuyền hỏng của Alisson đưa bóng đến chân Martin Odegaard, người khởi xướng pha phối hợp kết thúc bằng quả căng ngang sệt của Declan Rice bên cánh phải vào vòng cấm, để Kai Havertz xuất hiện ở cột xa đệm bóng vào lưới.

Liverpool mất tập trung và phải trả giá. Không một chiếc áo đỏ nào theo kèm tuyển thủ Đức.

Đội chủ nhà muốn sửa sai, lập tức dâng lên tấn công. “The Kop” phản ứng tích cực, với Bradley Barcola gây khó khăn cho hàng phòng ngự Arsenal.

Nhưng các học trò Arteta không hề nao núng, thậm chí suýt nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau bàn mở tỷ số, trong một pha phản công mà Havertz lại xuất hiện ở cột xa.

Liverpool bế tắc trong cách triển khai tấn công. Ảnh: P.L

Lần này, cựu tiền đạo Chelsea không thể đón được đường tạt bóng của Bruno Guimaraes. Ngay sau đó, Madueke tiếp tục tạo cơ hội cho Havertz, nhưng Timber băng cắt và vô tình làm bóng đổi hướng.

Bức tường Arsenal

Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình và kết thúc hiệp 1 với thế trận dồn ép bên phần sân đối phương. Đội quân của Andoni Iraola có cơ hội tốt ở phút 39.

Florian Wirtz thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ một góc rất hẹp chếch bên cánh trái. David Raya đã bị đánh bại, nhưng xà ngang ngăn đội chủ nhà gỡ hòa.

Liverpool còn thêm một cơ hội trước giờ nghỉ, song dù không bị ai theo kèm, Mac Allister vẫn không thể đưa cú đánh đầu ở phút 43 đi trúng đích. Bóng bay vọt xà đúng lúc Anfield đã chuẩn bị màn ăn mừng bàn gỡ.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ. Liverpool tiếp tục gây sức ép lên Arsenal trong hiệp 2. Các cầu thủ áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Anfield hưởng ứng tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà, tiếp sức cho họ với niềm tin đội bóng có thể đương đầu với nhà ĐKVĐ Premier League.

Dù sức ép ngày một lớn, phải đến phút 77, đội bóng vùng Merseyside mới có một cú dứt điểm hướng vào khung thành. Người thực hiện là Araujo, nhưng cú sút bị chặn lại trước khi Raya phải can thiệp.

Hàng thủ Arsenal thi đấu chắc chắn. Ảnh: P.L

Trong khi đó, vài phút trước, Alisson đã phải đổ người sát mặt đất để cản phá cú sút một chạm của Tzolis.

Thời gian trôi đi. Sự căng thẳng tăng lên, cũng như nỗi thất vọng của Liverpool. Đội chủ nhà dốc toàn lực trong những phút cuối nhưng vẫn không thể thực sự làm khó Arsenal có hàng thủ chắc chắn.

Liverpool chỉ còn biết luân chuyển bóng quanh vòng cấm đối phương, tìm một khoảng trống, một khe hở để kiếm bàn gỡ rốt cuộc chẳng bao giờ đến.

Các học trò Arteta lùi về phòng ngự kín kẽ, chắc chắn và đáng tin cậy. Quyết liệt. Vững vàng. Mỗi quả bóng bổng đều bị phá đi, mỗi pha tấn công đều bị hóa giải.

“Pháo thủ” khóa chặt khung thành và không để mình bị khuất phục trước sức ép, ngay cả khi Iraola đẩy Van Dijk lên đá như một trung phong. Phần thưởng là ngôi đầu bảng. Tất cả đang nhường đường cho nhà vô địch.