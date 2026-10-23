Arsenal tái khởi động thương vụ Alex Baena, Atletico Madrid đối mặt sức ép?

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội chủ sân Emirates đã nối lại sự quan tâm dành cho Alex Baena, cầu thủ có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Arsenal từng theo dõi ngôi sao này trước khi anh rời Villarreal, nhưng chưa thể biến sự quan tâm thành một thương vụ chính thức.

Arsenal cân nhắc chiêu mộ Alex Baena để tăng cường hàng công

Điểm mạnh của Baena nằm ở khả năng sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt trong cách bố trí chiến thuật. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể hoạt động ở hành lang cánh, đảm nhận vai trò tiền vệ tấn công hoặc lùi sâu để hỗ trợ triển khai bóng.

Trong trường hợp cập bến Emirates, Baena không chỉ mang đến phương án bổ sung cho hai cánh mà còn giúp Arsenal có thêm lựa chọn trong khâu tổ chức tấn công. Khả năng kiến tạo và tạo cơ hội của tiền vệ này cũng có thể giúp đội bóng thành London giảm sự phụ thuộc vào những trụ cột hiện tại.

Bukayo Saka từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Arsenal. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào tuyển thủ Anh có thể khiến đội bóng gặp khó khăn khi anh không thể ra sân.

Noni Madueke là một trong những phương án có thể đảm nhận vị trí chạy cánh phải, trong khi các cầu thủ tấn công khác cũng có khả năng được điều chỉnh vị trí tùy theo đối thủ và yêu cầu chiến thuật.

Arsenal hướng đến Alex Baena nhằm tăng cường sức mạnh cho cuộc đua đường dài của mùa giải

Dù vậy, bổ sung một cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí vẫn là hướng đi đáng cân nhắc với Arsenal. Lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường đòi hỏi Arteta phải có đủ nhân sự để xoay tua mà không làm suy giảm chất lượng đội hình.

Nếu Arsenal chính thức theo đuổi Baena, mức phí chuyển nhượng và lập trường của Atletico Madrid sẽ là những yếu tố quyết định. Đội bóng Tây Ban Nha khó có lý do để dễ dàng chia tay một cầu thủ có thể đóng góp ở nhiều vị trí, đặc biệt nếu anh vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn của HLV Diego Simeone.

Atletico Madrid không muốn để Alex Baena rời đi khi cầu thủ này vẫn là nhân tố quan trọng của HLV Diego Simeone

Kỳ chuyển nhượng mùa đông cũng thường đặt các đội bóng mua vào thế khó, bởi những mục tiêu chất lượng không dễ được nhả người giữa mùa giải. Arsenal vì thế cần cân nhắc cả chi phí lẫn khả năng thích nghi của Baena trước khi đưa ra quyết định.

Hiện chưa thể khẳng định thương vụ sẽ tiến triển đến đâu. Thế nhưng, nếu sự quan tâm được chuyển thành động thái cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể mang đến cho Arsenal một lựa chọn đáng giá nhằm cải thiện chiều sâu hàng công và duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu.