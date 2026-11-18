Arsenal đang theo sát tình hình của Vinicius Junior và tính đến khả năng gửi đề nghị chính thức cho Real Madrid khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Theo Josep Pedrerol, người dẫn chương trình El Chiringuito de Jugones, Real Madrid chỉ cân nhắc để tuyển thủ Brazil ra đi nếu nhận được ít nhất 150 triệu euro (khoảng 125 triệu bảng).

Arsenal quyết chiêu mộ Vinicius cho tham vọng giành Champions League. Ảnh: CBF

Đội chủ sân Bernabeu có cơ sở để giữ mức giá ấy. Vinicius vừa gia hạn hợp đồng đến hè 2032, nên Real Madrid có thể chờ xem anh phản ứng thế nào trước giai đoạn khó khăn đầu mùa.

Sau 12 trận trên mọi đấu trường, cầu thủ 26 tuổi mới có 1 bàn và 3 kiến tạo. Chiếc thẻ đỏ cùng án treo giò tại La Liga cũng làm gián đoạn cơ hội tìm lại nhịp thi đấu của anh.

Trong thời gian ấy, Yan Diomande nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy trên hàng công của Jose Mourinho. Phong độ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà khiến cuộc cạnh tranh suất đá chính ở Bernabeu trở nên gay gắt.

Với Arsenal, đây là thời điểm để thăm dò khả năng chiêu mộ một cầu thủ có thể tự tạo cơ hội bằng tốc độ và khả năng thắng đối thủ trong các pha một chọi một bên cánh trái.

Màn trình diễn của Vinicius trong hai trận giao hữu với Brazil mới đây, ghi 5 bàn trước Nhật Bản và Singapore, khiến Mikel Arteta càng thêm quyết tâm kéo anh về London.

Arteta tin rằng việc bổ sung Vinicius sẽ giúp Arsenal duy trì vị thế thống trị Premier League và tấn công danh hiệu Champions League.

Real Madrid cũng quan tâm đến Martin Zubimendi. Điều đó giúp Arsenal có thể đưa tiền vệ người Tây Ban Nha vào điều khoản đi kèm để giảm khoản tiền mặt phải trả.

Nếu thương vụ hoàn tất, Vinicius sẽ trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh, thứ 3 thế giới. Hai vụ chuyển nhượng đắt nhất đều thuộc PSG: Neymar giá 222 triệu euro; Kylian Mbappe 180 triệu euro.