Arsenal phả hơi nóng vào Man City

Arsenal san bằng điểm số với Manchester City sau cú sảy chân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước Aston Villa. Trong trận đấu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt ở Bắc London, thầy trò Mikel Arteta cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tình huống cố định, dù vẫn có những thời điểm khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Sau quả phạt góc gây ra tình huống lộn xộn trước khung thành Jordan Pickford, Ezri Konsa xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà, vốn phải chờ đợi khá lâu mới có bàn thắng từ một tình huống cố định không phải phạt đền tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal chứng tỏ bản lĩnh của đội đương kim vô địch.

Phóng viên Zinny Boswell của Sky Sports nhận xét: “Những tiếng hô ‘lại là bàn thắng từ tình huống cố định’ vang lên ở Emirates. Nhưng ‘Những ông vua tình huống cố định’ đã trở lại”. Bàn thắng sớm giúp Arsenal có thêm sự tự tin, song đội bóng của Arteta không thể hoàn toàn áp đảo đối thủ như kỳ vọng.

Everton dần ổn định đội hình và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 44 khi Ben White đánh đầu trả bóng thiếu lực, tạo điều kiện để Thierno Barry áp sát David Raya. Tiền đạo đội khách lại không đủ bình tĩnh để tận dụng sai lầm, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trong thời điểm Arsenal chưa thể kết liễu trận đấu.

Paul Merson bình luận trên Sky Sports: “Đó là một pha xử lý tệ hại của White, anh ấy đã cố gắng đánh đầu trả bóng về phía Raya và đáng lẽ tỷ số phải là 1-1”. Tình huống này cho thấy Arsenal vẫn có những khoảng trống trong phòng ngự, đặc biệt khi điều kiện thời tiết bất lợi khiến việc kiểm soát bóng trở nên khó khăn.

Sang hiệp hai, Everton tiếp tục tìm cách gây sức ép, nhưng Arsenal dần kiểm soát lại tình hình. Phút 68, Gabriel đánh đầu chính xác từ quả tạt của Ben White, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp Arsenal giảm đáng kể áp lực và tiến gần hơn đến 3 điểm.

Dù Everton vẫn có cơ hội với cú đánh đầu chệch cột của Dewsbury-Hall ở phút 83, Arsenal không để đối thủ tạo nên bất ngờ. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Max Dowman trong những phút cuối càng khiến bầu không khí tại Emirates thêm sôi động.

Theo Boswell, các cổ động viên Arsenal hiểu rằng bàn thắng thứ hai đã bảo đảm đội bóng con cưng san bằng điểm số với Man City. Những tiếng hô “Nhà vô địch nước Anh, đó là chúng tôi” vang lên trên khán đài như lời đáp trả sau thất bại của đối thủ.

Bảng xếp hạng Premier League.