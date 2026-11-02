Arsenal phá dớp Anfield sau 14 năm

Kết quả giúp ‘Pháo thủ London’ có lần đầu sau 14 năm ‘ca khúc khải hoàn’ ngay trên sân nhà của đội bóng vùng Merseyside.

Thống kê cho thấy, lần gần nhất Arsenal giành chiến thắng tại Anfield đã từ tháng 9/2012, khi HLV Mikel Arteta còn thi đấu. Kể từ đó, đội bóng thành London trải qua 13 chuyến làm khách bất thành trước Liverpool, với 5 trận hòa và 8 thất bại.

Cuối cùng, quãng thời gian ảm đạm ấy của Arsenal mới kết thúc sau màn so tài đầy căng thẳng trên sân Anfield ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Kai Havertz ghi bàn duy nhất của trận đấu tại sân Anfield ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Arsenal phá dớp 14 năm không thắng trên sân nhà Liverpool. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt đến từ sai lầm của thủ môn Alisson Becker ở phút 16. Thủ môn Liverpool chuyền bóng thiếu chính xác, bị tiền vệ Martin Odegaard cắt được, mở ra pha tấn công kết thúc bằng đường căng ngang của tiền vệ Declan Rice để Havertz đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng không chỉ giúp Arsenal vượt lên mà còn đưa chân sút người Đức chạm một cột mốc đáng nhớ. Với 46 pha lập công, Havertz vượt Ilkay Gundogan (45 bàn) để trở thành cầu thủ Đức ghi nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, chiến thắng của đội khách không hề dễ dàng khi phải chống đỡ sức ép lớn sau bàn mở tỷ số. Chỉ trong hiệp một, Liverpool có tới 28 lần chạm bóng trong vòng cấm đội khách. Theo Opta, đây là con số cao nhất một đội bóng đạt được trước Arsenal trong 45 phút đầu kể từ mùa 2008-2009.

Sức ép ấy còn đi kèm tình huống gây tranh cãi khi hậu vệ Jurrien Timber kéo áo tiền đạo Alexander Isak trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền và VAR cũng không can thiệp.

Đội chủ sân Anfield sau đó tiếp tục tiếc nuối khi tiền vệ Florian Wirtz sút phạt dội xà ngang, còn Alexis Mac Allister đánh đầu vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Tấn công nhiều nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Arsenal, Liverpool khép lại trận đấu với 17 cú dứt điểm mà không lần nào trúng đích. Theo Opta, đây là lần đầu đội bóng vùng Merseyside có thống kê đáng quên này trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, kể từ khi dữ liệu được thu thập ở mùa 2003-2004.

Trong khi đó, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững dù thiếu trung vệ William Saliba. Sự chắc chắn ấy giúp thầy trò HLV Arteta bảo toàn cách biệt mong manh, qua đó lần đầu rời Anfield với 3 điểm sau 14 năm chờ đợi.

Chiến thắng còn đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 24 điểm sau 9 vòng, hơn Man City 3 điểm. Đáng chú ý, đội đương kim vô địch cũng nới rộng khoảng cách với Liverpool lên 9 điểm, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương.