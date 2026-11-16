Arsenal đối mặt nỗi lo 'sứt mẻ' hàng tiền vệ

Phút 72 trên sân Metropolitano, tiền vệ Zubimendi phải xin thay người vì đau ở phía sau đùi. Cầu thủ 27 tuổi bước đi khó khăn, liên tục đưa tay về vùng gân kheo trước khi nhường chỗ cho tiền đạo Nico Williams.

Sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente xác nhận học trò gặp vấn đề về cơ bắp. “Zubimendi bị đau cơ”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết khi giải thích những thay đổi nhân sự bất đắc dĩ.

Tiền vệ Martin Zubimendi dường như dính chấn thương gân kheo trong trận Anh thắng Tây Ban Nha 3-2 hôm 16/11. Ảnh: Getty.

Dù vậy, mức độ chấn thương của Zubimendi vẫn chưa được xác định. Một tín hiệu tích cực là tiền vệ Arsenal không phải vào đường hầm để điều trị mà ngồi lại trên ghế dự bị, dù vẻ mặt vẫn lộ rõ sự khó chịu.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ Real Sociedad vốn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương trước khi lên tuyển. Anh phải đeo mặt nạ bảo vệ trong suốt trận gặp Anh do bị gãy mũi trong trận Arsenal thắng Everton 2-0 hôm 24/10.

Nếu vấn đề ở đùi nghiêm trọng, Zubimendi có nguy cơ tiếp tục phải nghỉ thi đấu, đúng thời điểm đội bóng thành London bước vào lịch trình khó khăn. Dù chưa thường xuyên đá chính mùa này, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn là một phương án quan trọng để HLV Mikel Arteta xoay tua tuyến giữa.

Tuyển thủ Tây Ban Nha Zubimendi đã thi đấu với mặt nạ bảo vệ sau khi bị gãy mũi trong màu áo CLB Arsenal. Ảnh: Getty.

Nỗi lo càng lớn khi Arsenal đang thiếu tiền đạo Bukayo Saka vì chấn thương đùi, còn trung vệ William Saliba mới trở lại thi đấu cho đội U21 sau thời gian điều trị vấn đề ở lưng. Việc có thêm một cầu thủ phải nghỉ sẽ khiến lựa chọn nhân sự của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh bị thu hẹp.

Trước mắt, Arsenal sẽ kiểm tra tình trạng của Zubimendi để xác định khả năng ra sân trong chuyến làm khách trước Newcastle lúc 0h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội).

Chỉ 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Arteta tiếp Borussia Dortmund tại Champions League, trước khi đối đầu Man City ở Ngoại hạng Anh ngày 29/11.