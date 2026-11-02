Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, Juventus thắng Napoli

Arsenal giành trọn 3 điểm để đứng ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Arsenal)

Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield. Dù phải thi đấu trên sân khách, Arsenal nhập cuộc tự tin và sớm tạo được lợi thế.

Phút 16, từ đường kiến tạo của Declan Rice, Kai Havertz dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thành London. Bị dẫn trước, Liverpool đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Trong hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép song không thể xuyên thủng hàng thủ Arsenal. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng 1-0, chấm dứt 14 năm không thắng tại Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả này giúp Arsenal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời tạo khoảng cách 9 điểm với Liverpool.

BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH

Mùa giải 2026/2027 | Cập nhật ngày 2/11/2026

■ Nhóm 4 đội đầu ■ Nhóm 5-6 ■ Nhóm xuống hạng

* Tại vòng 10 Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A), Juventus giành chiến thắng 2-0 trước Napoli trên sân Allianz, qua đó có màn ăn mừng ý nghĩa nhân kỷ niệm 129 năm thành lập câu lạc bộ.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Juventus phá vỡ thế bế tắc ở phút 70. Kerim Alajbegovic thực hiện cú dứt điểm chân trái đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa khung thành Napoli.

Khó khăn tiếp tục đến với đội khách khi Luca Marianucci nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 75, khiến Napoli phải thi đấu thiếu người. Tận dụng lợi thế, Juventus có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 87 nhờ pha lập công của Jeremie Boga.

Chiến thắng giúp Juventus có 17 điểm, vươn lên vị trí thứ bảy và tạo khoảng cách 3 điểm với Napoli.

Cũng tại Serie A, Lazio tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ngược dòng đánh bại Cagliari 2-1. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 21 nhờ công M'Bala Nzola, trước khi Gustav Isaksen gỡ hòa cho Lazio trong hiệp 1.

Phút 83, Andrea Pinamonti đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp đội bóng thủ đô giành trọn ba điểm. Với 28 điểm, Lazio củng cố ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách 3 điểm so với Inter Milan.

Ở các trận còn lại, Como thắng Venezia 1-0, Frosinone vượt qua Torino 2-0, trong khi Genoa đánh bại Lecce 2-1.

* Tại vòng 11 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid dễ dàng đánh bại Racing Santander 3-0 trên sân khách.

Kylian Mbappe mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 11, trước khi Jude Bellingham nhân đôi cách biệt ở phút 21 sau pha phối hợp tấn công với Mbappe và Arda Guler. Đến phút 36, Yan Diomande ghi bàn thắng thứ ba, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1.

Chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường giúp Real Madrid duy trì sức ép lên hai đội dẫn đầu La Liga là Barcelona và Atletico Madrid, với khoảng cách 3 điểm.

Trong khi đó, trận derby xứ Basque giữa Athletic Bilbao và Real Sociedad kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Iñaki Williams mở tỷ số ở phút 14, trước khi Luka Sucic gỡ hòa cho Real Sociedad ở phút 30. Alex Berenguer thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp 1, mang về ba điểm cho Athletic Bilbao.

Ở hai trận còn lại, Getafe đánh bại Sevilla 3-1, còn Valencia thắng tối thiểu 1-0 trước Elche.

* Tại Bundesliga, Eintracht Frankfurt giành chiến thắng 3-1 trước Hamburg, trong khi Union Berlin hòa Cologne 1-1.

* Ở Ligue 1, Strasbourg tạo nên chiến thắng đậm nhất loạt trận khi vượt qua Auxerre 5-1. Lyon đánh bại Angers 2-0, Paris FC gây bất ngờ khi thắng Monaco 3-1, còn Marseille vượt qua Toulouse 2-0.

Như vậy, loạt trận cuối tuần chứng kiến những kết quả quan trọng trong cuộc đua tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Arsenal chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tại Anfield, Lazio tiếp tục dẫn đầu Serie A, trong khi Real Madrid duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch La Liga.