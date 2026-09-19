Arsenal có thể chia tay thần đồng Dowman

Max Dowman có thể được đem đi cho mượn. Ảnh: Reutes

Dù chủ trương giữ thần đồng sinh năm 2009 gắn bó với đội một ở thời điểm hiện tại, ban huấn luyện "Pháo thủ" khẳng định sẽ tiến hành đánh giá lại lộ trình phát triển của anh theo chu kỳ 6 tháng một lần. Dowman hiện là cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng đá chính cho Arsenal, đồng thời nắm giữ kỷ lục chân sút ít tuổi nhất ghi bàn tại Premier League, thiết lập ở mùa giải 2025/2026.

Mặc dù chưa được ra sân tại Premier League mùa này, anh vừa ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào thắng lợi 4-2 trước Ipswich tại Carabao Cup hồi giữa tuần.

Nói về khả năng để học trò tu nghiệp bên ngoài, huấn luyện viên Arteta nhấn mạnh: "Mọi thứ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhu cầu cá nhân của Max, nhu cầu của đội bóng, tình hình lực lượng, số phút thi đấu và chất lượng của từng phút ra sân. Chúng tôi sẵn sàng cởi mở, nhưng hiện tại, mục tiêu chính của cậu ấy vẫn là tập trung đóng góp cho đội một".

Theo quy định chuyển nhượng, Dowman sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày 31/12 và đủ điều kiện gia nhập một câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn ngay khi thị trường mùa đông mở cửa vào ngày 1/1.

Câu lạc bộ Luton Town tại League One, hiện được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ Arsenal, Jack Wilshere, được cho đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ người Anh.

Highlights Sunderland 0-2 Arsenal Rạng sáng 13/9, Arsenal đánh bại chủ nhà Sunderland 2-0 tại vòng 4 Premier League 2026/27.