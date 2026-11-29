Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Man City thắng cả 7 vòng đầu dưới thời Enzo Maresca nhưng chỉ giành thêm một điểm trong 4 trận kế tiếp. Trước cuộc đối đầu ở vòng 12 Premier League, họ đã rơi xuống thứ ba với 22 điểm, kém Arsenal 6 điểm.

Nếu thắng tại Emirates, City sẽ rút ngắn một nửa cách biệt. Nếu thua, họ sẽ phải đuổi theo nhà đương kim vô địch với khoảng cách tương đương ba trận thắng.

Arsenal có quyền chờ Man City mạo hiểm

Arsenal giành 16 trong 18 điểm gần nhất và sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League. Emirates cũng là điểm tựa cho thầy trò Mikel Arteta. Trong ba lần gần nhất tiếp Man City trên sân nhà tại giải, Arsenal thắng hai, hòa một. Hồi tháng 8, họ còn đánh bại đối thủ 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh.

Dù vậy, Arteta bước vào cuộc tái đấu với nhiều xáo trộn về lực lượng. Bukayo Saka và Martin Zubimendi tiếp tục vắng mặt. Thủ môn David Raya chưa chắc kịp bình phục sau khi phải rời sân ở trận hòa Newcastle 2-2. Kepa Arrizabalaga thay anh hôm đó rồi bắt chính trong trận hòa Dortmund 1-1 giữa tuần.

William Saliba có thể ra sân, song Arteta vẫn phải cân nhắc thời lượng thi đấu của trung vệ người Pháp sau thời gian dài dưỡng thương.

Vắng Saka, Arsenal mất đi cầu thủ có thể tự vượt qua hậu vệ đối phương bên cánh phải ngay cả khi có ít khoảng trống. Lợi thế 6 điểm cho phép họ chọn cách tiếp cận kiên nhẫn hơn.

Nếu hai đội vẫn hòa sau một giờ thi đấu, Man City nhiều khả năng sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Khi ấy, Arsenal mới có khoảng trống để khai thác phía sau các hậu vệ biên đội khách.

Haaland và khoảng trống trong vùng cấm

Erling Haaland trải qua ba trận liên tiếp không ghi bàn ở Premier League, nhưng Arsenal lại là đối thủ có duyên với tiền đạo người Na Uy. Anh ghi bàn trong cả bốn lần gần nhất gặp đội bóng của Arteta tại giải.

Haaland ghi bàn trong cả bốn lần gần nhất đối đầu Arsenal tại Premier League.

Trận hòa Napoli 2-2 giữa tuần gợi cho Maresca một cách tiếp cận. Jérémy Doku và Iliman Ndiaye mỗi người có một kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị. Khi Antoine Semenyo còn dưỡng thương đầu gối, khả năng đi bóng của Doku càng đáng giá.

Chỉ cần Doku vượt qua hậu vệ biên, một trung vệ Arsenal có thể phải rời Haaland để bọc lót. Khi ấy, một đường căng ngang sớm sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với quả tạt lúc hàng thủ chủ nhà đã kịp đứng đúng vị trí.

Canh bạc của Maresca nằm ở phần sân phía sau Doku. Man City thủng lưới 7 bàn trong 3 chuyến làm khách gần nhất và đã trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Nếu Arsenal mở tỷ số, Man City càng phải đưa thêm người lên hỗ trợ Haaland. Với đội chủ nhà, bàn thắng đầu tiên vì thế còn có thể mang lại điều họ cần nhất trong ngày vắng Saka: khoảng trống để phản công.