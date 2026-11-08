Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm ở Ngoại hạng Anh

Chiến thắng trên sân Emirates càng trở nên giá trị khi Man City bất ngờ thua Nottingham Forest 1-3 ở trận đấu diễn ra sau đó.

Kết quả giúp Arsenal củng cố ngôi đầu với 27 điểm sau 10 vòng, bỏ xa đội bóng thành Manchester 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Arsenal bỏ xa Man City tới 6 điểm sau 10 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP.

Dù được đánh giá vượt trội, đoàn quân của HLV Mikel Arteta phải trải qua trận đấu đầy khó khăn trước tân binh Hull City. Đội khách phòng ngự chặt chẽ, không ngại tranh chấp và thậm chí tạo ra những cơ hội nguy hiểm khiến thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua.

Trong khi đó, hàng công Arsenal thiếu sắc bén dù kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Phải đến phút 72, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc khi thủ môn Konstantinos Tzolakis đẩy cú sút của tiền đạo Noni Madueke đến đúng vị trí của Odegaard, tạo điều kiện cho đội trưởng người Na Uy đá bồi ghi bàn.

Pha lập công thứ 5 từ đầu mùa của Odegaard giúp ‘Pháo thủ’ giành chiến thắng thứ 9 sau 10 vòng. Đáng chú ý, đây cũng là trận thắng thứ 5 liên tiếp của đương kim vô địch tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta vẫn chưa thực sự hài lòng với khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Arsenal tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn, khiến họ phải duy trì sự tập trung đến những phút cuối để bảo toàn lợi thế.

Bù lại, hàng phòng ngự tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc. Theo Opta, đội bóng thành London đã giữ sạch lưới 7 trong 10 trận từ đầu mùa, trong đó có 4 trận liên tiếp gần đây. Đây là chuỗi trận không thủng lưới dài nhất của họ tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1/2006.

Sự chắc chắn ấy càng có ý nghĩa khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City đang sa sút. Thất bại trước Nottingham Forest khiến đoàn quân của HLV Enzo Maresca trải qua 3 trận thua liên tiếp, sau khi từng toàn thắng cả 7 vòng đầu tiên.

Trái ngược với sự bất ổn của Man City, Arsenal vẫn đều đặn tích lũy điểm số ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất. Với 27 điểm sau 10 trận, thầy trò HLV Arteta cũng cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất của CLB tại Ngoại hạng Anh.

Khoảng cách 6 điểm chưa đủ bảo đảm chức vô địch, nhưng đang mang lại lợi thế đáng kể cho đội chủ sân Emirates trước quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, màn đối đầu trực tiếp với Man City ngay sau đó có thể giúp đội bóng thành London tiếp tục nới rộng cách biệt nếu duy trì được sự ổn định.