Arsenal bắt kịp Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Thất bại 1-2 của Man City trước Aston Villa mở ra cơ hội lớn cho Arsenal trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch. Chỉ cần đánh bại Everton trên sân nhà Emirates, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ san bằng điểm số với đối thủ và đội bóng thành London đã không bỏ lỡ thời cơ.

Giữa cơn mưa nặng hạt tại Emirates, 2 trung vệ Ezri Konsa và Gabriel Magalhaes thay nhau lập công, mang về chiến thắng thứ 7 cho Arsenal sau 8 vòng.

Ngay phút 7, từ quả phạt góc của Martin Odegaard, trung vệ Gabriel Magalhaes đánh đầu khiến thủ môn Jordan Pickford phải đẩy bóng trúng xà ngang. Trung vệ Ezri Konsa lập tức đá bồi cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Anh kể từ khi chuyển đến Arsenal từ Aston Villa hồi tháng 8.

Pha lập công còn giúp đội bóng của HLV Arteta giải cơn khát bàn thắng từ tình huống cố định, kéo dài suốt 13 trận không tính phạt đền. Đáng chú ý, Arsenal từng ghi tới 29 bàn từ các tình huống cố định trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Ezri Konsa và Gabriel đều ghi bàn giúp Arsenal thắng Everton 2-0 tại sân Emirates. Ảnh: Shutterstock Editorial

Nhưng người để lại dấu ấn đậm nét nhất là trung vệ Gabriel Magalhaes. Sau khi góp công mở tỷ số, cầu thủ người Brazil suýt phải rời sân vì chấn thương đầu hiệp 2. Anh vẫn cố gắng thi đấu và đến phút 68, bật cao đánh đầu từ quả tạt của hậu vệ Ben White, ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ London.

Bàn thắng càng đáng nhớ khi Gabriel Magalhaes có trận thứ 200 cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Đây là pha lập công thứ 21 của trung vệ 28 tuổi ở giải đấu, nhưng mới là lần đầu đến từ tình huống bóng sống.

Trong số đó, Gabriel Magalhaes ghi 14 bàn bằng đầu, ngang thành tích của huyền thoại Ian Wright. Chỉ Olivier Giroud có nhiều bàn thắng bằng đầu hơn trong lịch sử Arsenal tại Ngoại hạng Anh, với 27 pha lập công.

Không chỉ tỏa sáng trên hàng công, bộ đôi trung vệ này còn góp phần giúp Arsenal giữ sạch lưới. Everton có cơ hội đáng kể ở cuối hiệp 1, khi tiền đạo Thierno Barry tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Ben White. Tuy nhiên, thủ môn David Raya kịp băng ra cứu thua.

Chiến thắng giúp Arsenal giành 21 điểm, ngang Man City nhưng vẫn xếp thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng bại.

Đáng chú ý, đây mới là mùa giải thứ 3 trong lịch sử bóng đá Anh có 2 đội cùng thắng ít nhất 7 trong 8 trận mở màn. Hai lần trước diễn ra ở các mùa 1892-1893 và 1913-1914, tức cách đây hơn một thế kỷ.

Everton chỉ thắng một trong 32 trận sân khách gần nhất gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến HLV David Moyes chạm cột mốc không mong muốn với 400 trận thua trên mọi đấu trường trong sự nghiệp cầm quân. Trong đó, Arsenal là đối thủ khiến chiến lược gia người Scotland nhận nhiều thất bại nhất, với 31 trận.

Everton cũng trải qua 14 chuyến làm khách liên tiếp không thắng Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside hiện đứng thứ 9 với 10 điểm, sau 2 thất bại liên tiếp.