Arsenal bất bại 12 trận trước các CLB Czech

Theo thống kê của UEFA, trước chuyến làm khách tại Fortuna Arena, Arsenal đã trải qua 11 trận không thua các CLB Czech ở đấu trường châu Âu, gồm 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng thành London còn giữ sạch lưới trong cả 6 lần thi đấu trên đất nước này.

Chuỗi thành tích ấn tượng ấy tưởng chừng sẽ tiếp tục được nối dài một cách dễ dàng khi Arsenal dẫn Slavia Prague 2-0 ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, màn vùng lên của đội chủ nhà sau giờ nghỉ khiến thầy trò HLV Mikel Arteta phải vất vả bảo toàn chiến thắng.

Dù thiếu một số trụ cột, Arsenal vẫn sớm kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp hiệu quả của bộ đôi Viktor Gyokeres và Noni Madueke.

Ngay phút thứ 9, tiền đạo Gyokeres chọc khe để Madueke thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Chân sút người Thụy Điển sau đó trực tiếp lập công từ đường chuyền của tiền vệ Mikel Merino, giúp đội khách tạo cách biệt 2 bàn trước giờ nghỉ.

Màn trình diễn của Gyokeres trở thành điểm sáng trên hàng công Arsenal, khi anh trực tiếp góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo 28 tuổi tại Champions League mùa này.

Tiền đạo Viktor Gyokeres ghi bàn quyết định giúp Arsenal thắng Slavia Prague 2-1 tại Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước không giúp Arsenal có được hiệp hai dễ dàng. Slavia Prague đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và khiến hàng phòng ngự đội khách nhiều lần chao đảo.

Đáng chú ý, thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ Oskar Kubiak, đẩy bóng chạm cột dọc. Dù vậy, người gác đền Tây Ban Nha vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 90, khi tiền vệ Wiktor Nowak rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng muộn không đủ giúp Slavia Prague tránh khỏi thất bại, nhưng lại chấm dứt một thống kê đáng chú ý của Arsenal. Sau 6 chuyến làm khách liên tiếp giữ sạch lưới, đội bóng Bắc London lần đầu phải nhận bàn thua trên đất CH Czech.

Dù vậy, Arsenal vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó nâng thành tích đối đầu với các đại diện Czech lên 10 trận thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Arteta cũng duy trì mạch bất bại tại Champions League mùa này với 3 chiến thắng và 1 lần chia điểm.

Kết quả giúp Arsenal có 10 điểm sau 4 lượt trận, vươn lên vị trí thứ 3 vòng phân hạng, chỉ xếp sau PSG và Real Madrid.

Trong khi đó, Slavia Prague vẫn chưa biết mùi chiến thắng, đứng thứ 34 trong số 36 đội tham dự với vỏn vẹn 1 điểm.