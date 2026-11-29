48': Man City tái lập thế dẫn bàn ngay đầu hiệp hai với pha lập công đẹp mắt của Fernandez ở phút 48. Bouaddi xử lý khéo léo ở giữa sân, vượt qua Odegaard và Madueke trước khi tung đường chọc khe vừa tầm để Fernandez băng xuống, khẽ chạm mũi chân đưa bóng vào lưới Raya. Gary Neville đánh giá cao cả đường kiến tạo lẫn pha dứt điểm, gọi đây là một bàn thắng tuyệt vời.

Bàn thua khiến Arsenal tiếp tục rơi vào thế bị động. Man City liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống Haaland suýt đệm bóng thành bàn ở phút 51. Timber phải phá bóng ngay trước vạch vôi, rồi ít phút sau Donnarumma xuất sắc dùng chân cản cú đánh đầu cận thành của chính hậu vệ Arsenal.

45': Hết hiệp một: Kai Havertz tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn trước Man City. Pha lập công vừa rồi là bàn thắng thứ tư của tiền đạo người Đức tại Premier League mùa này, gấp đôi thành tích ở mùa trước. Đáng chú ý, Havertz đã ghi bàn trong ba lần liên tiếp đối đầu Man City tại giải đấu. Kể từ đầu mùa trước, cả sáu bàn thắng của anh ở Premier League đều mang ý nghĩa quan trọng, trong đó có ba lần giúp Arsenal vượt lên dẫn trước và ba lần đưa đội nhà trở lại thế cân bằng.

40': Arsenal tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái. Tzolis tạt bóng vào vùng cấm, Merino khôn ngoan đánh đầu chuyền ngược vào khu vực 5,5 m để Havertz băng vào dứt điểm bằng đầu, đánh bại Donnarumma. Theo Jamie Carragher, đây là bàn thắng tuyệt vời trong một trận đấu hấp dẫn, đồng thời giúp Arsenal trở lại cuộc chơi sau khi Man City là đội chơi tốt hơn. Havertz cũng nâng thành tích lên 4 bàn và 1 kiến tạo trong 5 lần gần nhất đối đầu Man City trên mọi đấu trường.

34': Manchester City cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc nhờ công của Erling Haaland. Bàn thắng xuất phát từ sai lầm của Madueke khi để mất bóng bên cánh trái, tạo điều kiện cho Man City tổ chức phản công. Gvardiol xử lý kỹ thuật như một tiền vệ cánh, trước khi nhanh chóng đưa bóng đến vị trí của Haaland trong vùng cấm. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm đầy tinh tế, đánh bại David Raya và đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Đây là trận đấu thứ năm liên tiếp Haaland ghi bàn vào lưới Arsenal tại Premier League, tiếp tục khẳng định cái duyên đặc biệt của chân sút người Na Uy trước đối thủ này. Bàn thắng cũng phản ánh khả năng tận dụng sai lầm của Man City, khi đội khách không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt. Gary Neville đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò Maresca: "Manchester City xứng đáng với bàn thắng. Họ đã chơi xuất sắc".

28': Arsenal và Man City tạo nên thế trận căng thẳng, giàu tốc độ nhưng cũng không thiếu những pha va chạm quyết liệt trong nửa đầu hiệp một. Sau khi bị từ chối bàn thắng của Havertz, Arsenal bắt đầu gia tăng sức ép và liên tiếp thử thách Donnarumma. Thủ môn người Italy phải trổ tài cứu thua trước những cú dứt điểm của Timber và Madueke ở phút 15 và 20, giúp Man City tránh khỏi bàn thua.

Tuy nhiên, đội khách cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Ndiaye gây khó khăn cho hàng thủ Arsenal bằng pha đi bóng cá nhân ở phút 25, nhưng Gabriel kịp thời can thiệp. Trận đấu còn nóng lên bởi tình huống Doku tố bị Timber giật tóc, song VAR không tìm được bằng chứng đủ rõ ràng để đưa ra hình phạt. Cả Arteta lẫn một số cầu thủ hai đội đều tỏ ra không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

Điểm đáng chú ý là tính quyết liệt trong từng pha tranh chấp khiến trận đấu xuất hiện nhiều thẻ phạt dù số cơ hội dứt điểm chưa nhiều. Gary Neville lại tỏ ra thích thú với bầu không khí trên sân khi bình luận: "Ngày nay rất hiếm khi thấy những trận đấu như thế này, với những pha tranh chấp quyết liệt và nhịp độ cao. Thật tuyệt khi được xem".

Hai đội đang cho thấy sự thận trọng trong cách tiếp cận, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự quyết liệt. Với Arsenal, khả năng khai thác khoảng trống trước hàng thủ Man City là điểm sáng, trong khi Donnarumma đang trở thành chốt chặn quan trọng của đội khách.

10': Arsenal bị tước bàn thắng: Arsenal và Man City nhập cuộc với tốc độ cao, tạo ra bầu không khí căng thẳng ngay từ những phút đầu tại Emirates. Đội khách sớm có cơ hội mở tỷ số khi Haaland xử lý bóng khéo léo, tạo điều kiện để Fernandez xâm nhập vùng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina ngã xuống sau tác động nhẹ từ Guimaraes và trọng tài John Brooks lập tức từ chối yêu cầu phạt đền.

Arsenal cũng nhanh chóng đáp trả và đưa được bóng vào lưới ở phút thứ 9 nhờ pha dứt điểm của Havertz. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo người Đức rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp giữa Merino và Tzolis.

Hai đội tiếp tục chơi quyết liệt trong các pha tranh chấp, với Calafiori trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng ở phút 12 sau khi kéo Ndiaye ngã xuống. Những diễn biến đầu trận cho thấy cả Arsenal lẫn Man City đều sẵn sàng chơi quyết liệt để giành quyền kiểm soát, trong khi các quyết định của trọng tài John Brooks cũng sớm trở thành tâm điểm chú ý.

22h30': Trận đấu bắt đầu. Man City không được phép thua nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Man City thắng cả 7 vòng đầu dưới thời Enzo Maresca nhưng chỉ giành thêm một điểm trong 4 trận kế tiếp. Trước cuộc đối đầu ở vòng 12 Premier League, họ đã rơi xuống thứ ba với 22 điểm, kém Arsenal 6 điểm.

Nếu thắng tại Emirates, City sẽ rút ngắn một nửa cách biệt. Nếu thua, họ sẽ phải đuổi theo nhà đương kim vô địch với khoảng cách tương đương ba trận thắng.