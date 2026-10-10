ARMY Peru xấu hổ vì tình cảnh hỗn loạn trước concert, RM BTS phản hồi tinh tế

World tour ARIRANG của BTS lần đầu tiên "hạ cánh" tại Peru vào ngày 7, 9, 10/10 (theo giờ địa phương). Hòa chung không khí nô nức, rất nhiều ARMY (tên fandom của BTS) đã tổ chức các project để chào đón 7 thành viên. Dù vậy, đám đông quá khích đã tụ tập bên ngoài khách sạn nơi BTS nghỉ ngơi, gây ra tình trạng hỗn loạn chưa từng có lại làm xấu đi hình ảnh đẹp của nhóm nhạc và người hâm mộ.

Tình cảnh náo loạn này cũng đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng đối với cộng đồng fan BTS. Không chỉ gây bất tiện cho các thành viên mà người chịu thiệt thòi phải kể đến các ARMY ở Peru - những người đã mong ngóng và dốc sức chuẩn bị để chào đón 7 chàng trai BTS đến với đất nước của họ.

ARMY đồng thanh xin lỗi BTS trước thềm concert ở Peru.

Ngay trước khi concert diễn ra, các ARMY đã đồng thanh: "No Vayan Al Hotel (Đừng đến khách sạn nữa)", "Hãy đuổi những kẻ rình rập đi", "Xin lỗi BTS" và "Những hành động quấy rầy không phải do ARMY làm ra". Âm thanh xin lỗi của ARMY lấp đầy sân vận động San Marcos, khiến cộng đồng người hâm mộ quốc tế không khỏi xót xa trước sự day dứt của các ARMY dành cho BTS.

Trước tình huống khó xử của các ARMY tại Peru, trưởng nhóm RM cũng đã đăng một bài viết dài trên Weverse, kêu gọi dừng hành động tập trung trước khách sạn để tôn trọng thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm cũng như các khách lưu trú tại đây. Trong concert, anh cũng đã tâm sự khá dài về bài viết của mình:

"Bài đăng hôm qua không chỉ nói về Mỹ hay Peru đâu. Những chuyện tương tự đã từng xảy ra ở cả các chặng concert châu Âu và Mỹ, và thực tế là chúng đã diễn ra từ lâu rồi. Chuyện này cũng có thể xảy ra ở châu Á nữa. Mình hiểu rất rõ rằng nhiều người trong số các bạn cố gắng không tiếp cận chúng mình, thậm chí khi thấy chúng mình trên phố, các bạn còn giả vờ như không nhận ra. Nhưng việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) hay chiếu tia laser vào chúng mình thực sự là hành động không nên chút nào." "Chúng mình không bao giờ phân biệt đối xử giữa mọi người dựa trên quốc tịch hay châu lục. Dưới danh nghĩa ARMY và BTS, tất cả chúng ta đều như nhau. Mình mong các bạn hãy phớt lờ những kẻ nói lời khiếm nhã và hãy cùng nhau duy trì tình yêu thương này. Có những người chỉ muốn nghe những gì họ thích nghe và nhìn những gì họ muốn nhìn mà thôi. Nhưng mình vẫn luôn tin rằng ngoài kia còn rất nhiều ARMY tuyệt vời và đáng mến. Dù mình có nói thế nào đi nữa, mình biết rằng vẫn sẽ có những người chỉ nghe những gì họ muốn nghe. Dù vậy, mình biết rằng vẫn có vô vàn ARMY tuyệt vời và vô cùng đáng quý ngoài kia. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Lời tâm sự của trưởng nhóm BTS được netizen đánh giá là thẳng thắn và cực kỳ tinh tế. Anh không chỉ "var thẳng" các hành động thiếu chừng mực của nhóm khán giả quá khích, mà còn bày tỏ thái độ trân trọng và thấu hiểu đối với những ARMY chân chính, động viên họ hãy "phớt lờ những kẻ nói lời khiếm nhã" để cùng nhau duy trì sự gắn bó bền chặt giữa BTS và ARMY.