Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 24/11 đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Nicușor Dan tại thủ đô Bucharest. Hai nhà lãnh đạo sau đó ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện diễn ra nhân dịp Armenia và Romania kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Pashinyan cho biết hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời xây dựng các chương trình hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng. Các lĩnh vực được xác định gồm năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm và du lịch. Hai bên cũng trao đổi về mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh mạng, giáo dục và khoa học.

Đáng chú ý, kết nối giao thông và logistics được xác định là một trong những hướng hợp tác quan trọng. Thủ tướng Pashinyan cho rằng vị trí của Romania trong mạng lưới vận tải châu Âu và hệ thống cảng biển tiếp giáp Biển Đen có thể tạo điều kiện kết nối sáng kiến “Ngã tư Hòa bình” của Armenia với các cửa ngõ hàng hải của Romania. Theo ông, việc kết nối này có thể hình thành tuyến thương mại an toàn nối Nam Kavkaz với Trung Âu, mở ra thêm cơ hội giao thương và hợp tác kinh tế giữa hai khu vực.

Nhà lãnh đạo Armenia cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong bối cảnh các tuyến giao thông khu vực Nam Kavkaz được khơi thông, qua đó tạo điều kiện mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông đồng thời đề cập tầm quan trọng của việc triển khai chương trình TRIPP nhằm thúc đẩy kết nối khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Romania Nicușor Dan đánh giá việc ký tuyên bố đối tác chiến lược thể hiện quyết tâm nâng tầm quan hệ song phương. Ông khẳng định Romania ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Armenia và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có hợp tác về an ninh, cải cách thể chế, tăng cường năng lực và phát triển hạ tầng năng lượng. Tổng thống Romania cũng nhấn mạnh lợi ích của việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực Nam Kavkaz.

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để Armenia và Romania mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và kết nối khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Nam Kavkaz với châu Âu.