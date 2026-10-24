Armenia kêu gọi EAEU làm một điều liên quan hạn chế thương mại ngày càng tăng từ phía Nga

Đầu tuần này, Armenia đã yêu cầu Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) – tổ chức do Moscow dẫn đầu – xác định các hạn chế thương mại ngày càng gia tăng mà Nga áp đặt lên hàng hóa Armenia là những rào cản thị trường bất hợp pháp, tờ Kommersant đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế của quốc gia Nam Kavkaz này.

Trong năm nay, Nga đã ban hành lệnh cấm trên diện rộng đối với nhiều loại sản phẩm của Armenia, trong bối cảnh Yerevan – một đồng minh lâu năm của Moscow – ngày càng xích lại gần Liên minh châu Âu (EU).

Trước các hạn chế ngày càng tăng từ Nga, EU đã nới lỏng thuế quan đối với khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu của Armenia sang khối 27 quốc gia này trong 2 năm tới.

"Chúng tôi coi các hạn chế từ phía Nga nhắm vào chúng tôi là bất hợp pháp", Bộ trưởng Kinh tế Armenia Gevorg Papoyan phát biểu với các phóng viên vào ngày 21/10.

"Nếu những hạn chế này được công nhận là rào cản, thì theo quy định của EAEU, Nga có nghĩa vụ phải dỡ bỏ chúng trong vòng 30 ngày", ông Papoyan nhấn mạnh.

Vị Bộ trưởng cho biết thêm rằng Armenia đã gửi các khiếu nại riêng biệt đối với từng hạn chế thương mại được áp đặt trong những tháng gần đây.

Nga đã ban hành lệnh cấm trên diện rộng đối với nhiều loại sản phẩm của Armenia. Ảnh: UA News

Theo ông Papoyan, trong một trường hợp, Armenia thậm chí đã nhận được sự ủng hộ từ 3 quốc gia thành viên khác trong liên minh kinh tế này – là Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các khiếu nại đó.

"Giờ đây, về bản chất, vấn đề được chuyển lên cấp cao hơn, nhưng trên thực tế, quyền phủ quyết vẫn tồn tại ở đó", vị Bộ trưởng giải thích.

Theo bản dịch các phát biểu của ông Papoyan được tờ Kommersant trích dẫn, EAEU sẽ xem xét khiếu nại mới nhất của Armenia vào ngày 3/11. Ông bày tỏ: "Chúng ta hãy chờ xem liệu có kết quả cụ thể nào đạt được hay không".

Trong khi đó, một báo cáo chung do các quốc gia thành viên còn lại của EAEU – gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan – công bố ngày 20/10 đã cảnh báo rằng nếu Armenia rút khỏi liên minh kinh tế này hoặc chuyển hướng sang EU, các thị trường thương mại, lao động và năng lượng của Yerevan sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Theo truyền thông Armenia, ông Papoyan cho rằng báo cáo gần đây của Hội đồng Liên chính phủ Á-Âu đã phóng đại các hệ quả kinh tế mà Armenia sẽ phải gánh chịu nếu rời khỏi EAEU.

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Ararat Mirzoyan cũng cho biết phía Armenia vẫn chưa có thời gian để xem xét toàn bộ tài liệu này.

Quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi nước láng giềng Azerbaijan giành quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh vào tháng 9/2023.

Các quan chức tại Yerevan cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã không bảo vệ được khu vực này cùng cộng đồng người Armenia tại đó trước cuộc tấn công bất ngờ từ phía Azerbaijan.

Minh Đức (Theo Moscow Times, OC Media)