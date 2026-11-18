Ariana Grande không giấu được sự xúc động sau khi được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ gọi tên ở 4 hạng mục tại GRAMMY 2027. Nữ ca sĩ thậm chí thừa nhận bản thân bật khóc và không biết phải diễn tả cảm xúc bằng lời như thế nào trước sự ghi nhận dành cho album petal cùng những sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Ngày 16/11, danh sách đề cử GRAMMY 2027 chính thức được công bố, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ âm nhạc toàn cầu. Trong số những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý, Ariana Grande là cái tên đáng chú ý khi xuất sắc góp mặt ở 4 hạng mục.

Ngay sau khi thông tin được công bố, giọng ca eternal sunshine đã chia sẻ cảm xúc trên trang Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ viết: "Xin chào, một ngày tốt lành, tôi đang khóc đây! petal! Tôi thực sự quá xúc động, hiện tại khó có thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình".

Ariana Grande đồng thời gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ vì đã ghi nhận album petal và ca khúc hate that i made you love me. Cô cho biết bản thân vô cùng tự hào về thành quả âm nhạc lần này, đồng thời xem những đề cử vừa nhận được là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp.

Tại GRAMMY 2027, Ariana Grande được đề cử ở các hạng mục: "Ca khúc của năm" và "Video âm nhạc xuất sắc nhất" với hate that i made you love me, "Album giọng pop xuất sắc nhất" với petal, "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" với ca khúc For Good - kết hợp cùng Cynthia Erivo trong bộ phim Wicked: For Good.

Đáng chú ý, hate that i made you love me được phát hành vào tháng 5 và nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Đây cũng là đĩa đơn mở đường cho album petal, phát hành vào tháng 7 và vươn lên dẫn đầu Billboard 200.

Bên cạnh niềm vui trước những thành tích cá nhân, Ariana Grande còn dành lời tri ân đặc biệt đến hai cộng sự lâu năm Ilya Salmanzadeh và Max Martin. Nữ ca sĩ gọi họ là những người tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì cả hai luôn ủng hộ sự tò mò, tinh thần khám phá những hướng đi mới trong âm nhạc cũng như khuyến khích cô phát triển khả năng sáng tác và sản xuất.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Christian Breslauer, người đứng sau MV hate that i made you love me. Theo Ariana Grande, sự tận tâm của nam đạo diễn đã giúp những ca khúc được chuyển tải trọn vẹn hơn thông qua từng khung hình.

Khép lại bài đăng, nữ ca sĩ khẳng định toàn bộ quá trình sáng tạo và phát hành dự án petal đều mang đến cho cô những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Bốn đề cử GRAMMY lần này vì thế trở thành món quà bất ngờ, đồng thời là sự ghi nhận đặc biệt dành cho tâm huyết mà cô đã đặt vào sản phẩm.

Tính đến GRAMMY 2027, Ariana Grande đã sở hữu tổng cộng 24 đề cử GRAMMY và 3 lần chiến thắng. Cô từng giành giải "Album giọng pop xuất sắc nhất" với Sweetener vào năm 2019; hai chiến thắng ở hạng mục "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" lần lượt với Rain on Me kết hợp Lady Gaga năm 2021 và Defying Gravity kết hợp Cynthia Erivo năm 2026.

Với 4 đề cử mới, Ariana Grande tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của thế hệ mình. Đặc biệt, sự ghi nhận dành cho petal cho thấy sức hút của nữ ca sĩ không chỉ đến từ những bản hit trên bảng xếp hạng mà còn nằm ở hành trình sáng tạo và khả năng không ngừng làm mới bản thân.