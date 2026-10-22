Ariana Grande suýt để mất bản hit 'God Is a Woman' vào tay Beyoncé và Jay-Z

God Is a Woman là một trong những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của Ariana Grande. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bài hát này từng được cân nhắc dành cho Beyoncé và Jay-Z trước khi nữ ca sĩ quyết định biến nó thành dấu ấn riêng. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất Ilya Salmanzadeh, chính sự quyết đoán và khả năng sáng tác nhanh chóng của Ariana Grande đã định hình nên phiên bản mà khán giả biết đến ngày nay.

Trong chương trình podcast And the Writer Is…, nhà sản xuất âm nhạc Ilya Salmanzadeh tiết lộ câu chuyện thú vị phía sau quá trình hình thành ca khúc God Is a Woman. Theo đó, trước khi trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Ariana Grande, bài hát từng được cân nhắc sử dụng cho dự án âm nhạc chung của Beyoncé và Jay-Z.

Ý tưởng ban đầu của ê-kíp là tận dụng phần điệp khúc của ca khúc, sau đó có thể bổ sung một nghệ sĩ rap để hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã không trở thành hiện thực. Khi Ariana Grande nghe bản nhạc, nữ ca sĩ lập tức nhận ra hướng đi mà mình muốn theo đuổi và khẳng định đây là ca khúc dành cho cô.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Salmanzadeh cho biết: "Rồi khi chúng tôi bắt đầu lại với Ari, chúng tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ hát phần điệp khúc, và chúng tôi sẽ mời một người hát rap. Nhưng khi cô ấy nghe bài hát, cô ấy nói: 'Không, chúng tôi viết bài này dành cho tôi'".

Quyết định của Ariana Grande đã khiến hướng phát triển của ca khúc thay đổi. Thay vì trở thành một sản phẩm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, God Is a Woman được định hình như một màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ.

Không chỉ quyết đoán trong việc lựa chọn bài hát, Ariana Grande còn khiến nhà sản xuất bất ngờ bởi tốc độ sáng tác. Salmanzadeh cho biết nữ ca sĩ đã hoàn thành phần lớn công việc sáng tạo chỉ trong một ngày, từ lời bài hát đến phần trước điệp khúc và những đoạn hòa âm. "Tôi kiểu như: 'Được rồi, ổn thôi'. Cô ấy đã viết tất cả các đoạn lời, đoạn trước điệp khúc và tất cả những đoạn hòa âm tuyệt vời trong đó. Cô ấy đã làm tất cả trong cùng một ngày", nhà sản xuất chia sẻ.

Câu chuyện này phần nào cho thấy khả năng sáng tạo cũng như sự nhạy bén của Ariana Grande trong quá trình xây dựng âm nhạc. Thay vì chỉ thể hiện một ca khúc có sẵn, nữ ca sĩ trực tiếp tham gia định hình cấu trúc và màu sắc của sản phẩm, qua đó tạo nên một tác phẩm phù hợp với cá tính nghệ thuật của mình.

Phát hành ngày 13/7/2018, God Is a Woman là một trong những đĩa đơn nổi bật thuộc album phòng thu thứ tư Sweetener của Ariana Grande. Ca khúc kết hợp phần sản xuất nhạc pop hiện đại với giọng hát giàu nội lực, đồng thời khai thác những chủ đề về sự tự tin, quyền năng của phụ nữ và yếu tố tâm linh.

Bài hát được Ariana Grande đồng sáng tác cùng Ilya Salmanzadeh, Max Martin, Savan Kotecha và Rickard Göransson. Sự kết hợp giữa phần giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát đặc trưng và thông điệp mạnh mẽ đã giúp ca khúc tạo được dấu ấn riêng trong giai đoạn Sweetener.

Sau khi phát hành, God Is a Woman nhanh chóng khẳng định sức hút trên thị trường âm nhạc. Tại Mỹ, ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 trước khi vươn lên vị trí thứ 8. Thành tích này giúp Ariana Grande có thêm một đĩa đơn lọt vào top 10 của bảng xếp hạng danh giá.

Ca khúc cũng nhận được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải GRAMMY lần thứ 61. Những thành tích này góp phần củng cố vị thế của Ariana Grande trong làng nhạc pop quốc tế, đồng thời đưa God Is a Woman trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu của cô.

Nhìn lại câu chuyện phía sau ca khúc, việc God Is a Woman từng được cân nhắc dành cho Beyoncé và Jay-Z cho thấy một quyết định trong phòng thu có thể tạo ra khác biệt lớn đối với số phận của một tác phẩm. Nếu kế hoạch ban đầu được thực hiện, bài hát có thể đã mang màu sắc khác, với cách phân chia giọng hát và cấu trúc trình diễn không giống phiên bản cuối cùng.

Tuy nhiên, chính sự chủ động của Ariana Grande đã giúp ca khúc phát triển theo hướng riêng. Nữ ca sĩ không chỉ tiếp nhận ý tưởng mà còn nhanh chóng xác định cách thể hiện phù hợp với mình. Đây cũng là yếu tố khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý, bởi đôi khi, ranh giới giữa một bản nhạc tiềm năng và một bản hit được định hình từ những quyết định tưởng chừng rất nhỏ.

Mối quan hệ sáng tạo giữa Ariana Grande và Ilya Salmanzadeh không dừng lại ở Sweetener. Theo nội dung được cung cấp, cả hai tiếp tục hợp tác trong album phòng thu thứ tám của nữ ca sĩ - Petal, phát hành ngày 31/7/2026.

Trong dự án này, Ariana Grande và Salmanzadeh cùng tham gia sáng tác, đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất điều hành. Album kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc như pop, R&B và nhạc điện tử, khai thác các chủ đề về tình yêu, giá trị bản thân và áp lực của sự nổi tiếng.

Theo thông tin trong bài viết gốc, Petal ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 với 295.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tiên, đánh dấu tuần mở màn thành công nhất của Ariana Grande tại Mỹ kể từ Thank U, Next. Ca khúc Hate That I Made You Love Me cũng được cho là đã đứng đầu Billboard HOT 100.

Từ câu chuyện của God Is a Woman đến những lần hợp tác sau này, Ariana Grande và Ilya Salmanzadeh cho thấy sự ăn ý trong quá trình sáng tạo âm nhạc. Đáng chú ý, bản hit từng có khả năng được định hướng cho một bộ đôi nghệ sĩ khác cuối cùng lại trở thành dấu ấn riêng của Ariana Grande. Điều đó một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của cá tính nghệ thuật và những lựa chọn đúng thời điểm trong hành trình tạo nên một ca khúc thành công.