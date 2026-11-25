Theo Page Six, Ariana Grande chuẩn bị phát hành bộ phim tài liệu mang tên The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour. Dự án gồm hai phần, dự kiến chính thức ra mắt trên nền tảng Peacock vào ngày 11/12.

Theo thông báo từ nền tảng phát hành, phần đầu tiên của bộ phim sẽ ghi lại 30 ngày chuẩn bị của Ariana Grande trước khi khởi động chuyến lưu diễn Eternal Sunshine tại Oakland, California (Mỹ) vào ngày 6/6.

Ariana Grande chuẩn bị phát hành bộ phim tài liệu.

Khán giả sẽ có cơ hội theo chân nữ ca sĩ trong quá trình tập luyện, chuẩn bị trở lại sân khấu và hoàn thiện album phòng thu thứ tám mang tên Petal. Album được đề cử giải Grammy này chính thức phát hành vào ngày 31/7, thời điểm Ariana Grande vẫn đang thực hiện chuyến lưu diễn.

Trong khi đó, phần thứ hai của bộ phim sẽ ghi lại hành trình lưu diễn của nữ ca sĩ 33 tuổi. Đây cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của Ariana Grande kể từ Sweetener World Tour vào năm 2019. Peacock mô tả dự án là "một tác phẩm điện ảnh tôn vinh sự chữa lành, kết nối và âm nhạc đã định hình cuộc đời Ariana Grande".

Bộ phim không chỉ tập trung vào những màn trình diễn hay quá trình chuẩn bị phía sau sân khấu mà còn khai thác thế giới nội tâm của nữ ca sĩ, hành trình tái sinh, kết nối lại với đứa trẻ bên trong mình và những ký ức đã góp phần định hình con người cô.

Bộ phim không chỉ tập trung vào những màn trình diễn hay quá trình chuẩn bị phía sau sân khấu mà còn khai thác thế giới nội tâm của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, dự án được công bố sau khi Ariana Grande quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế xuất hiện trước công chúng vì liên tục trở thành tâm điểm của những bàn luận và soi xét.

Hồi tháng 8, đại diện của Ariana Grande từng xác nhận với People: "Ariana sẽ hạn chế xuất hiện trước công chúng sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn Eternal Sunshine".

"Cô ấy mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn một cách trọn vẹn, trong trạng thái khỏe mạnh và hạnh phúc, sau đó dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng khỏi những công việc và hoạt động xuất hiện trước công chúng, vốn đã khiến cô ấy phải đối mặt với sự soi xét không ngừng", người đại diện cho biết thêm.

Cũng trong thời điểm đó, Ariana Grande quyết định rút khỏi dự án nhạc kịch Sunday in the Park with George tại West End. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã trấn an người hâm mộ trong đêm diễn tại Chicago rằng kế hoạch nghỉ ngơi này đã được chuẩn bị từ lâu, không phải một quyết định bốc đồng.

Sau khi khép lại chuyến lưu diễn vào tháng 9, Ariana Grande dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Theo Page Six, nữ ca sĩ đã nối lại tình cảm với bạn trai cũ Ricky Álvarez vào khoảng tháng 6 năm nay. Cả hai từng hẹn hò trong giai đoạn 2015-2016.

Dù hạn chế các hoạt động trước công chúng, Ariana Grande vẫn xuất hiện tại một số sự kiện quảng bá cho bộ phim điện ảnh Focker-In-Law, dự kiến khởi chiếu ngày 25/11.

Sau khi khép lại chuyến lưu diễn vào tháng 9, Ariana Grande dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Với The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour, Ariana Grande được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về cuộc sống của một ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới. Đằng sau những sân khấu hoành tráng và thành tích âm nhạc ấn tượng là hành trình tìm kiếm sự cân bằng, kết nối với chính mình và học cách tận hưởng cuộc sống bên ngoài ánh đèn sân khấu.