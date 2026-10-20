Ariana Grande san bằng kỷ lục của Miley Cyrus

Theo thống kê được công bố, hate that i made you love me của Ariana Grande chính thức trở thành ca khúc solo của nghệ sĩ nữ đầu tiên kể từ Flowers của Miley Cyrus vào năm 2023 đạt thành tích 20 tuần liên tiếp trong Top 10 Billboard Hot 100. Đây là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sức bền của sản phẩm trên một trong những bảng xếp hạng âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Không chỉ duy trì thứ hạng cao, việc ca khúc liên tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu suốt 20 tuần còn cho thấy khả năng giữ chân người nghe qua nhiều tuần phát hành. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc quốc tế liên tục xuất hiện những sản phẩm mới, thành tích này là minh chứng cho sức hút bền bỉ của một ca khúc thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, hate that i made you love me còn góp mặt trong nhóm rất ít ca khúc do nghệ sĩ nữ thể hiện đạt cột mốc tương tự trong 20 tuần đầu tiên trên Billboard Hot 100. Theo danh sách thống kê được chia sẻ, chỉ có 5 ca khúc nữ đạt thành tích này, bao gồm hate that i made you love me của Ariana Grande, Flowers của Miley Cyrus, Kiss Me More của Doja Cat kết hợp SZA, Starships của Nicki Minaj và You're Makin' Me High/Let It Flow của Toni Braxton.

Sự góp mặt của Ariana Grande trong danh sách này càng làm nổi bật sức bền của ca khúc mới. Trước đó, Flowers của Miley Cyrus cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi duy trì vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100 qua nhiều tuần liên tiếp, đồng thời trở thành một trong những bản hit nổi bật của năm 2023.

Với Ariana Grande, thành tích của hate that i made you love me tiếp tục cho thấy khả năng tạo ra sản phẩm có sức lan tỏa trên thị trường âm nhạc đại chúng. Việc duy trì thứ hạng cao trong thời gian dài không chỉ phản ánh sự quan tâm của khán giả mà còn góp phần củng cố vị thế của nữ ca sĩ trong bức tranh nhạc pop quốc tế.

Sau 20 tuần liên tiếp nằm trong Top 10, câu hỏi được đặt ra là liệu hate that i made you love me có thể tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng này hay không. Dù thứ hạng có thể thay đổi theo từng tuần, cột mốc hiện tại đã đủ để đưa ca khúc trở thành một trường hợp đáng chú ý trên Billboard Hot 100.