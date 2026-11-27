Theo thông tin được trang Geo News đăng tải ngày 26/11, Ariana Grande và Ricky Alvarez được cho là đã bắt đầu thảo luận về nhẫn cưới cũng như khả năng gắn bó lâu dài. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ sau nhiều thăng trầm.

Ở tuổi 33, giọng ca 7 Rings đang trong giai đoạn tạm nghỉ các hoạt động âm nhạc. Khoảng thời gian rời xa lịch trình nghệ thuật bận rộn được cho là cơ hội để Ariana Grande tập trung hơn vào bản thân và những mối quan hệ riêng tư. Trước thông tin cô có thể tiến tới hôn nhân, một bộ phận người hâm mộ đặt giả thuyết rằng nữ ca sĩ đang muốn ưu tiên hạnh phúc cá nhân thay vì tiếp tục duy trì guồng quay công việc dày đặc.

Đáng chú ý, Ariana Grande và Ricky Alvarez không phải một cặp đôi mới quen. Cả hai từng có thời gian hẹn hò vào khoảng năm 2015, trước khi đường ai nấy đi. Sau gần 10 năm, mối quan hệ giữa họ được cho là đã có cơ hội nối lại, mở ra một chương mới trong chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, Ariana Grande cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho Ricky Alvarez. Nữ ca sĩ được cho là thường xuyên xuất hiện bên anh tại các sự kiện cũng như chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến bạn trai trên mạng xã hội. Những động thái công khai này khiến tin đồn cả hai đang tính đến chuyện kết hôn càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trên mạng xã hội X, thông tin về khả năng tiến tới hôn nhân của cặp đôi tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự vui mừng, cho rằng Ariana Grande xứng đáng có được một mối quan hệ hạnh phúc và ổn định. Một số khán giả thậm chí hài hước nhắc lại việc nữ ca sĩ từng sáng tác những ca khúc lấy cảm hứng từ Ricky Alvarez, nay lại có khả năng biến anh thành người bạn đời.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cũng có ý kiến khuyên Ariana Grande nên thận trọng và dành thêm thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Một số người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ vừa trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, vì vậy việc tận hưởng khoảng nghỉ hiện tại và cân nhắc kỹ lưỡng chuyện tương lai là điều cần thiết.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, thông tin Ariana Grande và Ricky Alvarez chuẩn bị kết hôn vẫn chủ yếu xuất phát từ những đồn đoán trên truyền thông. Cả hai chưa chính thức xác nhận kế hoạch tổ chức hôn lễ hay việc đã đính hôn. Vì thế, những thông tin liên quan đến chuyện nhẫn cưới và cam kết lâu dài vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, Ariana Grande hiện được xem là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nghệ thuật, đời sống tình cảm của cô cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Nếu tin đồn lần này trở thành sự thật, việc Ariana Grande tìm thấy bến đỗ tình cảm bên người từng gắn bó với mình trong quá khứ chắc chắn sẽ là câu chuyện đáng chú ý. Dẫu vậy, điều người hâm mộ quan tâm hơn cả vẫn là lựa chọn của nữ ca sĩ và việc cô có thực sự tìm được sự bình yên trong cuộc sống sau những năm tháng nhiều biến động hay không.