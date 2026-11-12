Ariana Grande lần đầu công khai sánh đôi với bạn trai sau khi tái hợp

Theo Page Six, tối 11/11 (giờ địa phương), Ariana Grande và Ricky Alvarez cùng tham dự buổi công chiếu bộ phim hài Focker-in-Law tại New York, Mỹ. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm trước ống kính. Ricky Alvarez vòng tay ôm Ariana Grande, trong khi nữ ca sĩ mỉm cười rạng rỡ bên bạn trai.

Ariana Grande và Ricky Alvarez cùng tham dự buổi công chiếu bộ phim hài Focker-in-Law tại New York, Mỹ.

Ở một số khoảnh khắc, cả hai nắm tay, trao nhau ánh nhìn ngọt ngào. Ariana Grande còn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Ricky Alvarez khi tạo dáng chụp ảnh.

Xuất hiện tại sự kiện, giọng ca 7 Rings lựa chọn chiếc váy dạ hội bồng bềnh với họa tiết kẻ ô màu trắng ngà và xám. Nữ ca sĩ kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, khoe mái tóc ngắn mới cùng phong cách trang điểm tông hồng nhẹ nhàng.

Trong khi đó, Ricky Alvarez diện quần jeans xắn gấu, áo blazer đen và giày nâu, mang đến vẻ ngoài giản dị nhưng lịch lãm. Màn xuất hiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của Ariana Grande và Ricky Alvarez.

Trước đó, cả hai từng hẹn hò trong thời gian ngắn vào năm 2015 trước khi chia tay. Đến đầu năm 2026, cặp đôi quyết định nối lại tình cảm. Tháng 8, Ariana Grande chính thức công khai bạn trai trên Instagram. Sau đó, hai người nhiều lần được bắt gặp trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và cùng sở hữu hình xăm chữ "love".

Đáng chú ý, trong một buổi biểu diễn hồi tháng 9, Ariana Grande còn thay đổi lời ca khúc thank u, next, hát rằng cô muốn Ricky Alvarez trở thành người cuối cùng trong chuyện tình cảm của mình. Động thái này từng làm dấy lên suy đoán nữ ca sĩ đang nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài.

Việc tái hợp Ricky Alvarez diễn ra sau khi Ariana Grande kết thúc chuyện tình ba năm với bạn diễn Wicked - Ethan Slater. Theo nguồn tin của Page Six, cả hai chia tay trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Việc tái hợp Ricky Alvarez diễn ra sau khi Ariana Grande kết thúc chuyện tình ba năm với bạn diễn Wicked - Ethan Slater.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Ariana Grande cũng đang điều chỉnh lịch trình làm việc để dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Eternal Sunshine vào ngày 1/9, nữ ca sĩ quyết định giảm bớt những hoạt động trước công chúng.

Một nguồn tin tiết lộ Ariana Grande muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và đặc biệt là Ricky Alvarez, bởi lịch trình biểu diễn dày đặc trước đó khiến hai người ít có cơ hội ở bên nhau.

Dù lựa chọn sống kín tiếng hơn, Ariana Grande vẫn xuất hiện để quảng bá dự án điện ảnh mới. Và lần này, sự đồng hành của Ricky Alvarez đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trên thảm đỏ.