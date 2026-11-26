Ngày 24/11, Ariana Grande chính thức công bố hai tác phẩm điện ảnh ghi lại hành trình lưu diễn The Eternal Sunshine Tour, dự kiến phát hành độc quyền trên nền tảng trực tuyến Peacock vào tháng 12 tới. Theo thông báo, bộ phim tài liệu hậu trường the eternal sunshine diaries: the making of the tour sẽ ra mắt vào thứ Sáu, ngày 11/12, trước khi concert film the eternal sunshine tour chính thức lên sóng vào thứ Bảy, ngày 12/12.

Với hai tác phẩm được phát hành vào dịp cuối tuần, người hâm mộ sẽ có cơ hội khám phá cả quá trình chuẩn bị phía sau sân khấu lẫn những màn trình diễn nổi bật trong chuyến lưu diễn đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau 7 năm.

Ariana Grande chính thức công bố hai tác phẩm điện ảnh ghi lại hành trình lưu diễn The Eternal Sunshine Tour.

Trong hai tác phẩm, the eternal sunshine diaries: the making of the tour tập trung vào quá trình chuẩn bị phía sau chuyến lưu diễn, từ những buổi tập luyện đến công đoạn hoàn thiện sân khấu trước đêm mở màn. Theo thông tin được Peacock giới thiệu, bộ phim tài liệu theo chân Ariana Grande và ê-kíp trong 30 ngày trước khi tour chính thức khởi động. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ phải cân bằng nhiều hoạt động sáng tạo và chuẩn bị cho màn trở lại sân khấu sau nhiều năm.

the eternal sunshine diaries: the making of the tour tập trung vào quá trình chuẩn bị

Trong khi đó, the eternal sunshine tour sẽ đưa khán giả đến gần hơn với trải nghiệm concert thông qua những màn trình diễn được ghi hình chuyên nghiệp, kết hợp các ca khúc trong album Eternal Sunshine cùng loạt bản hit quen thuộc trong sự nghiệp của cô.

Cả hai tác phẩm đều do Ariana Grande đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, cùng Luga Podesta, Andrew Lerios và Christian Breslauer. Christian từng đạo diễn nhiều MV nổi bật của Grande như Yes, And? và We Can't Be Friends (Wait for Your Love), đồng thời đồng đạo diễn và đồng biên kịch phim ngắn Brighter Days Ahead cùng nữ ca sĩ.

Trong khi đó, nhà dựng phim Andrew Morrow, người từng tham gia thực hiện Renaissance: A Film by Beyoncé và Lil Nas X: Long Live Montero, được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên chất lượng hình ảnh chỉn chu và giàu tính điện ảnh cho hai tác phẩm.

Khởi động ngày 6/6 tại Oakland Arena, The Eternal Sunshine Tour đánh dấu chuyến lưu diễn lớn đầu tiên của Ariana Grande kể từ Sweetener World Tour năm 2019. Thay vì tổ chức các đêm diễn đơn lẻ tại nhiều địa điểm, nữ ca sĩ lựa chọn mô hình lưu trú nhiều đêm tại một số thành phố lớn ở Bắc Mỹ và Anh.

Trong đó, New York và Los Angeles là những điểm dừng đáng chú ý, trước khi tour khép lại bằng chuỗi 10 đêm diễn tại O2 Arena ở London vào tháng 9. Chuyến lưu diễn tập trung vào các ca khúc thuộc album Eternal Sunshine, đồng thời đưa những bản hit như 7 Rings, Dangerous Woman, Break Free và One Last Time trở lại sân khấu.