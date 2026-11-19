Ariana Grande xác nhận đang trong quá trình hoàn thiện phim concert ghi lại chuyến lưu diễn eternal sunshine tour. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ trong bài đăng mới nhất trên Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi tracklist của dự án cũng được hé lộ.

Theo những thông tin được Ariana Grande công bố, bộ phim concert được ghi hình tại chặng diễn ở London. Đây được xem là cơ hội để khán giả nhìn lại những màn trình diễn trên sân khấu của nữ ca sĩ trong khuôn khổ eternal sunshine tour, đồng thời trải nghiệm không khí của chuyến lưu diễn thông qua một sản phẩm ghi hình được đầu tư hoàn chỉnh.

Việc Ariana Grande bắt tay hoàn thiện phim concert cũng mở ra kỳ vọng về một dự án lưu giữ dấu ấn của tour diễn, nơi âm nhạc, sân khấu, vũ đạo và những khoảnh khắc kết nối với khán giả được tái hiện. Với những người không có cơ hội trực tiếp tham dự các đêm diễn, sản phẩm này có thể trở thành cách tiếp cận gần hơn với thế giới âm nhạc mà nữ ca sĩ xây dựng trong chuyến lưu diễn.

Đáng chú ý, tracklist của phim concert đã phần nào hé lộ những lựa chọn âm nhạc mà Ariana Grande muốn đưa vào sản phẩm lần này. Tuy nhiên, không phải toàn bộ ca khúc thuộc album petal từng được trình diễn trong eternal sunshine tour đều xuất hiện trong bản ghi hình.

Các ca khúc từ petal được biểu diễn trong tour sẽ không được đưa vào phim concert, ngoại trừ hate that i made you love me. Đây là bài hát đã nằm trong setlist của chuyến lưu diễn ngay từ những ngày đầu, đồng thời trở thành trường hợp ngoại lệ trong danh sách các ca khúc thuộc album này được giữ lại.

Sự thay đổi trong tracklist khiến người hâm mộ chú ý, bởi setlist của một tour diễn thường không chỉ đơn thuần là danh sách những ca khúc được trình diễn, mà còn góp phần định hình trải nghiệm và câu chuyện xuyên suốt chương trình. Việc lựa chọn bài hát nào được giữ lại trong phiên bản phim concert có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của khán giả về tổng thể dự án.

Dù chưa có thêm thông tin cụ thể về thời điểm phát hành, nền tảng trình chiếu hay những nội dung đi kèm, động thái mới nhất của Ariana Grande cho thấy phim concert eternal sunshine tour đang dần được hoàn thiện. Người hâm mộ hiện có thêm lý do để chờ đợi sản phẩm, đặc biệt khi tracklist chính thức có thể mang đến những trải nghiệm khác biệt so với các đêm diễn trực tiếp.