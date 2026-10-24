Ariana Grande bất ngờ thay đổi diện mạo sau tuyên bố tạm rời xa showbiz

Theo Page Six, ngày 22/10, Ariana Grande đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh selfie khoe diện mạo mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bốn bức ảnh được chia sẻ, giọng ca 7 Rings xuất hiện với mái tóc bob ngắn ngang cằm, phần đuôi được uốn vểnh nhẹ ra ngoài.

Nữ ca sĩ tạo dáng với một ngón tay đặt lên môi, mang đến hình ảnh vừa tinh nghịch vừa thanh lịch. Đáng chú ý, Ariana Grande không viết bất kỳ lời giải thích nào về sự thay đổi này mà chỉ để lại biểu tượng trái tim trong phần chú thích.

Ariana Grande đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh selfie khoe diện mạo mới.

Được biết, kiểu tóc mới của Ariana Grande do nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Brandon Pietsch thực hiện. Trên trang cá nhân, Brandon Pietsch cũng chia sẻ hình ảnh mới của nữ ca sĩ và viết: "Kiểu tóc đuôi ngựa đang tạm nghỉ".

Dòng chú thích ngắn gọn này nhanh chóng trở thành điểm nhấn bởi mái tóc đuôi ngựa buộc cao từ lâu đã được xem là một trong những dấu ấn nhận diện đặc trưng nhất của Ariana Grande. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với kiểu tóc này, từ các sản phẩm âm nhạc, sân khấu biểu diễn cho đến những sự kiện giải trí lớn.

Dù từng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, Ariana Grande vẫn luôn gắn liền với hình ảnh mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng liên tục có những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình.

Dù từng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, Ariana Grande vẫn luôn gắn liền với hình ảnh mái tóc dài được buộc cao gọn gàng.

Sau khi duy trì mái tóc vàng sáng để phục vụ vai diễn trong loạt phim Wicked, Ariana Grande đã nhuộm tóc trở lại màu nâu trầm, gần với màu tóc tự nhiên. Đầu năm 2026, cô còn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mái tóc xoăn tự nhiên, mang đến diện mạo khác biệt so với phong cách quen thuộc.

Tuy nhiên, lần chuyển sang tóc bob ngắn ngang cằm này được xem là một trong những thay đổi rõ rệt nhất của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Đáng nói, việc Ariana Grande làm mới diện mạo diễn ra sau khi cô thông báo sẽ tạm rời xa ánh đèn sân khấu và hạn chế những hoạt động xuất hiện trước công chúng.

Hồi tháng 8, đại diện của Ariana Grande xác nhận nữ ca sĩ dự kiến giảm bớt các công việc mang tính công khai sau khi chuyến lưu diễn Eternal Sunshine kết thúc vào ngày 1/9. Quyết định được đưa ra giữa thời điểm Ariana Grande liên tục trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận về ngoại hình.

Đại diện của Ariana Grande xác nhận nữ ca sĩ dự kiến giảm bớt các công việc mang tính công khai sau khi chuyến lưu diễn Eternal Sunshine kết thúc vào ngày 1/9.

Trước đó, vóc dáng của nữ ca sĩ từng khiến một bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đặc biệt sau khi cô xuất hiện trong video âm nhạc Petal. Tuy nhiên, những nhận xét từ công chúng về ngoại hình không đồng nghĩa với việc có thể đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe của Ariana Grande.

Bên cạnh việc hạn chế xuất hiện trước truyền thông, nữ ca sĩ cũng rút khỏi kế hoạch tham gia vở nhạc kịch Sunday In The Park With George tại khu West End ở London.

Theo kế hoạch ban đầu, đây sẽ là dự án sân khấu mà Ariana Grande tham gia cùng Jonathan Bailey - bạn diễn và cũng là người bạn thân thiết của cô trong Wicked.

Dù thông báo tạm nghỉ các hoạt động công khai, Ariana Grande vẫn có dự án điện ảnh chuẩn bị ra mắt. Bộ phim mới mang tên Focker-In-Law dự kiến phát hành vào ngày 25/11, tiếp tục đánh dấu hoạt động của cô trong lĩnh vực diễn xuất.

Từ việc thay đổi mái tóc đến quyết định tạm rời xa những hoạt động trước công chúng, Ariana Grande đang bước vào giai đoạn có nhiều chuyển biến trong cuộc sống và sự nghiệp.

Trong khi đó, diện mạo tóc ngắn mới nhất của nữ ca sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm, đánh dấu lần hiếm hoi cô tạm chia tay kiểu tóc đuôi ngựa đã làm nên thương hiệu cá nhân suốt nhiều năm.