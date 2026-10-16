Argentina xếp đầu danh sách nợ IMF nhiều nhất

Khu vực trung tâm tài chính thành phố Buenos Aires (Argentina) nhìn từ sông Rio de la Plata. Ảnh: Diệu Hương-PV TTXVN tại Argentina

Xếp thứ hai là Ukraine với 14,4 tỷ USD, tiếp theo là Pakistan (10,8 tỷ USD), Ai Cập (10,6 tỷ USD) và Ecuador (9,4 tỷ USD).

Theo bảng xếp hạng do chuyên trang dữ liệu Visual Capitalist tổng hợp dựa trên số liệu chính thức của IMF tính đến đầu tháng 10/2026, khoản vay của Argentina tương đương 8,2% GDP dự kiến của nước này trong năm nay, phản ánh lịch sử vay nợ kéo dài nhiều thập kỷ qua nhiều chu kỳ khủng hoảng tiền tệ và lạm phát. Sau các thỏa thuận lớn vào năm 2018 (57 tỷ USD) và năm 2022, Buenos Aires đã ký thỏa thuận mới trị giá 20 tỷ USD vào tháng 4/2025, giải ngân ngay 12 tỷ USD để bình ổn kinh tế và tái thiết dự trữ ngoại hối. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Javier Milei với các chính sách cắt giảm chi tiêu công và thả nổi tỷ giá linh hoạt hơn, đợt rà soát tháng 5/2026 đã giúp Argentina tiếp cận thêm 1 tỷ USD tài trợ từ thể chế này.

Trong khi đó, gánh nặng nợ của Ukraine chủ yếu phát sinh từ chi phí khổng lồ nhằm duy trì ổn định tài chính và phục vụ tái thiết đất nước sau xung đột. Tháng 2/2026, Kiev đã đạt thỏa thuận chương trình hỗ trợ mới trị giá 8,1 tỷ USD với IMF, nằm trong gói viện trợ quốc tế tổng thể trị giá 136,5 tỷ USD. Đối với Pakistan, các khoản vay tập trung vào mục tiêu mở rộng cơ sở thuế, khắc phục tình trạng thiếu hụt ngoại tệ và giải quyết nợ trong ngành năng lượng; nước này cũng vừa được giải ngân khoảng 1,3 tỷ USD hồi tháng 5/2026, bao gồm cả ngân sách tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong diễn biến liên quan, ban điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF vừa thông qua các đề xuất cải cách Khung phân tích tính bền vững nợ dành cho các nước thu nhập thấp (LIC-DSF) nhằm thích ứng với bối cảnh kinh tế rủi ro và phức tạp hơn. Đợt đánh giá chung đầu tiên kể từ năm 2017 này bổ sung các tiêu chí đánh giá nợ trong nước, tác động của biến đổi khí hậu, cải tiến các công cụ kiểm tra sức chịu đựng và thúc đẩy tính minh bạch dữ liệu. Những sửa đổi nhằm giúp các nước nghèo tránh rơi vào khủng hoảng nợ dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành từ nửa cuối năm 2027.