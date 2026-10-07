Argentina tôn vinh Messi: Lời chia tay đẹp nhất Maradona từng bỏ lỡ

Có một hình ảnh gần như đóng băng trong lịch sử đội tuyển Argentina: Diego Maradona nắm tay Sue Carpenter, nữ y tá đến đón ông sau chiến thắng 2-1 trước Nigeria tại World Cup 1994 ở Mỹ để đưa “Cậu bé vàng” đi kiểm tra doping. Khi ấy, Maradona vẫn mỉm cười. Đội tuyển Argentina vừa thắng hai trận đầu tiên, người hâm mộ nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Không ai có thể hình dung được ý nghĩa thực sự của khoảnh khắc đó, kể cả Maradona. Kết quả xét nghiệm sau đó khiến ông bị loại khỏi World Cup và không bao giờ thi đấu cho đội tuyển Argentina nữa.

Ba thập kỷ sau, Lionel Messi đứng trước một khoảnh khắc hoàn toàn khác. Khi bước ra sân Monumental gặp Benin, Messi biết chắc đó là lần cuối cùng anh khoác áo Argentina. Chính sự khác biệt ấy tạo nên một trong những điểm đối lập đáng chú ý nhất giữa hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina.

Lời chia tay dang dở của Maradona

Maradona không có một lời chia tay được chuẩn bị từ trước. Thực tế, hành trình cuối cùng của ông với đội tuyển Argentina đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Ngày 8/7/1990, vài giờ trước trận chung kết tại sân Stadio Olimpico ở Rome, tờ El País đưa tin: “Maradona nói rằng ông sẵn sàng kết thúc câu chuyện với đội tuyển Argentina hôm nay”.

Khoảnh khắc Diego Maradona rời World Cup 1994 với nữ y tá Sue Carpenter

Khi ấy, ông mới 29 tuổi nhưng đã chơi 78 trận cho đội tuyển Argentina và kiệt quệ về thể chất. Maradona không còn ở đỉnh cao phong độ như khi vô địch World Cup 1986. Cũng trong bài viết đó, HLV Carlos Bilardo đưa ra một phát biểu cho thấy đội tuyển Argentina phụ thuộc vào Maradona đến mức nào: “Nếu Maradona đạt 100% thể trạng, chức vô địch đã thuộc về chúng ta. Nhưng không có Maradona thì chẳng đáng để chơi trận chung kết”.

Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Đức ở chung kết World Cup 1990, Maradona bật khóc trong lễ trao giải. Tại đó, ông xác nhận điều mình đã úp mở: đó là World Cup cuối cùng và ông tin rằng mình sẽ không bao giờ thi đấu cho đội tuyển nữa.

Vài tháng sau, báo chí đưa tin Maradona một lần nữa tuyên bố rời đội tuyển trong bối cảnh mâu thuẫn với chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona.

đội tuyển Argentina sau đó học cách chiến thắng mà không có Maradona. Dưới thời HLV Alfio Basile, đội tuyển Argentina giành danh hiệu Copa América năm 1991 và 1993, đồng thời xây dựng một tập thể mới không còn phụ thuộc tuyệt đối vào số 10. Nhưng thất bại 0-5 trước đội tuyển Colombia tại sân Monumental ngày 5/9/1993 đã thay đổi tất cả.

Maradona có trận đấu cuối cùng với ĐT Argentina mà ngay cả ông cũng không thể biết trước - Ảnh: Reuters

Argentina phải đá play-off với Australia để giành vé dự World Cup 1994 và đội bóng xứ Tango từng tưởng như đã có thể sống thiếu Maradona lại một lần nữa cần đến ông. Basile triệu tập Maradona trở lại và trao lại băng đội trưởng.

Maradona góp phần quan trọng giúp Argentina vượt qua Australia, qua đó giành vé tới Mỹ. Một nghịch lý xuất hiện: người từng nhiều lần nói lời chia tay lại trở lại vào thời điểm đội tuyển cần ông nhất. Với Maradona trong đội hình, đội tuyển Argentina thắng Australia để giành quyền tới World Cup 1994.

World Cup 1994 vì thế mở ra cơ hội để Maradona có một cái kết khác. đội tuyển Argentina đánh bại Hy Lạp 4-0 ở trận ra quân, Maradona ghi bàn và ăn mừng đầy cảm xúc trước ống kính. Sau đó, đội tuyển Argentina thắng Nigeria 2-1 với hai bàn của Caniggia, còn Maradona tiếp tục để lại dấu ấn.

Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Nhưng rồi Sue Carpenter xuất hiện. Kết quả kiểm tra doping khiến Maradona bị loại khỏi giải đấu. Kỳ World Cup này cũng trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất sự nghiệp của ông.

Argentina tiếp tục World Cup mà không có Maradona. Họ thua Bulgaria rồi bị Romania loại ở vòng 1/8. Câu chuyện kết thúc đột ngột. Maradona không có một trận đấu cuối cùng được chuẩn bị, không có buổi lễ chia tay, chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt và ông cũng không bước ra sân với tâm thế biết rằng mình đang chơi trận cuối cho đội tuyển Argentina.

Lời chia tay của Messi

Messi lại đi theo con đường ngược lại. Anh cũng từng trải qua những lần muốn rời đội tuyển. Sau thất bại trước đội tuyển Chile ở chung kết Copa América Centenario 2016, Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Đó là thời điểm mối quan hệ giữa anh và một bộ phận người hâm mộ vẫn đầy căng thẳng. Messi đã chịu nhiều chỉ trích vì không thể tái hiện hoàn toàn phong độ ở Barcelona trong màu áo đội tuyển, dù liên tục đưa Argentina tiến sâu ở các giải đấu lớn.

Messi cũng từng tuyên bố rời ĐT Argentina nhưng sau đó trở lại - Ảnh: Reuters

Nhưng khác với Maradona, Messi trở lại và cuối cùng có được thứ mà anh còn thiếu, đó là những danh hiệu lớn với đội tuyển quốc gia. Copa America 2021 trở thành bước ngoặt. đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Brazil ở chung kết để Messi có danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển Argentina. Một năm sau, anh cùng Argentina giành Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) trước đội tuyển Italy. Rồi tại Qatar 2022, Messi hoàn tất giấc mơ World Cup bằng chức vô địch thế giới. Sau đó, anh tiếp tục nối dài thành công ở Copa América 2024.

Trong vòng 4 năm, Messi đã giành được bốn danh hiệu từng lẩn tránh anh trong 16 năm trước đó. Một thiên tài như vậy cũng cần đến sự kiên nhẫn và bền bỉ.

Đến World Cup 2026, đội tuyển Argentina một lần nữa vào chung kết, dù không thể giành chức vô địch sau thất bại trước Tây Ban Nha. Những thành tích ấy khiến câu chuyện Messi và đội tuyển Argentina thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn của Maradona.

Messi bên chức vô địch World Cup 2022 - Ảnh: Reuters

Điều quan trọng là Messi không còn phải rời đội tuyển trong cảm giác dang dở. Messi giờ đây không còn bất kỳ món nợ nào với đội tuyển Argentina, ngoại trừ thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, trận đấu mà anh thi đấu trong khi biết cha mình, Jorge, đang lâm bệnh.

Trận gặp Benin ngày 6/10/2026 tại SVĐ Monumental (Buenos Aires) là lần xuất hiện cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina. Messi biết điều đó khi bước ra sân. Các đồng đội biết điều đó khi ôm anh. Gia đình anh biết điều đó từ trên khán đài. Và hàng chục nghìn người sẽ đến để nói lời chia tay với cầu thủ đã dành hơn hai thập kỷ xây dựng một sự nghiệp phá vỡ gần như mọi kỷ lục của đội tuyển Argentina.

Đặc biệt, Messi nói lời chia tay tại sân vận động nơi anh thi đấu nhiều nhất trong màu áo đội tuyển, theo thống kê của La Nacion. Tại Monumental, anh đã chơi 28 trận, phần lớn là các trận vòng loại World Cup, với 22 chiến thắng và 6 trận hòa. Anh bất bại tại Monumental. Anh ghi 19 bàn và có 13 pha kiến tạo. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với Messi và thích hợp để anh nói lời chia tay đội tuyển Argentina.

Messi sẽ có cái kết đẹp với ĐT Argentina, khoác hoàn toàn với Maradona - Ảnh: Reutera

Tuy nhiên, có một yếu tố không tương xứng với tầm vóc của lời chia tay này: đối thủ được lựa chọn cho đợt tập trung FIFA Day này. Đối thủ cuối cùng của Messi và đội tuyển Argentina sẽ là Benin, đội đứng thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, không có lịch sử đáng kể ở cấp độ bóng đá đỉnh cao và cũng sở hữu rất ít danh tiếng quốc tế.

Lời chia tay dành cho cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina xứng đáng với một đối thủ mạnh hơn nhiều. Nhưng vào thứ Ba, đối thủ của đội tuyển Argentina gần như chỉ là yếu tố thứ yếu.

Người hâm mộ sẽ không đến Monumental chủ yếu để xem đội tuyển Argentina gặp Benin. Họ đến để nhìn thấy Messi lần cuối trong màu áo đội tuyển Argentina. Đó sẽ là cái kết đẹp mà Maradona chưa bao giờ có được.