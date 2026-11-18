Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam Alexis Damián Elías Am chia sẻ tại buổi trao đổi thông tin đối ngoại. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Thông tin được Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam Alexis Damián Elías Am chia sẻ tại buổi trao đổi thông tin đối ngoại với chủ đề “Chính sách đối ngoại của Argentina và Triển vọng quan hệ Việt Nam - Argentina trong bối cảnh mới”, diễn ra ngày 18/11 tại Hà Nội.

Theo ông Alexis Am, Argentina đã chủ trì vòng tham vấn đầu tiên giữa MERCOSUR và Việt Nam tại Buenos Aires vào cuối tháng 8/2026. Việc thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - MERCOSUR được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại khối thị trường chung Nam Mỹ và tại từng nước thành viên nói riêng, trong đó có Argentina nói riêng, bên cạnh Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2026 giữa Việt Nam và Argentina đạt hơn 3,55 tỷ USD, tăng 8,06% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Argentina có kế hoạch tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam. Đại biện lâm thời Alexis Am cho biết:

“Trong lĩnh vực văn hóa, chúng tôi dự kiến tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) với một bộ phim của đạo diễn Argentina. Tiếp đó, trong tháng 12 sẽ diễn ra Tuần lễ Argentina, với các chương trình Ngày Thịt bò và Rượu vang (Beef and Wine Day), Ngày Phô mai và Rượu vang (Cheese and Wine Day). Cuối cùng là chương trình biểu diễn tango. Đó chủ yếu là những hoạt động văn hóa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng những hoạt động khác nhằm mở rộng các mối liên hệ”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Buổi trao đổi do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà khoa học và thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Argentina phát triển thực chất, hiệu quả hơn.