Argentina thua Uruguay, phơi bày khoảng trống thời hậu Messi

ĐT Argentina đã không thể có khởi đầu như mong đợi trong trận đấu đầu tiên ở giai đoạn không còn Lionel Messi. Tiếp đón Uruguay trên sân nhà La Bombonera, thầy trò HLV Lionel Scaloni để thua 1-2, qua đó nhận thất bại đầu tiên kể từ sau trận chung kết World Cup 2026.

Trước đó, trong những trận đấu cuối cùng có sự góp mặt của Messi, Argentina lần lượt đánh bại Bolivia 4-0, Burkina Faso 7-0 và Benin 3-0. Chuỗi kết quả tích cực ấy càng khiến cú vấp trước Uruguay trở nên đáng chú ý, nhất là khi Argentina được thi đấu tại Buenos Aires.

Julian Alvarez ghi bàn...

... nhưng Argentina không tránh được thất bại (Ảnh: Marca)

Trong đội hình xuất phát trước Uruguay, HLV Scaloni sử dụng những cái tên quen thuộc như Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez hay Nico Paz. Tuy nhiên, chất lượng cá nhân không đồng nghĩa với việc đội tuyển có thể duy trì ngay cách vận hành từng giúp họ chinh phục những danh hiệu lớn. Messi trong nhiều năm không chỉ là người ghi bàn hay kiến tạo, mà còn giữ vai trò điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Khi thủ quân 39 tuổi không còn hiện diện, Argentina phải tìm cách phân chia những nhiệm vụ ấy cho các cầu thủ còn lại.

Đội chủ nhà chỉ thực sự tạo được sức sống mới sau khi Gianluca Prestianni được tung vào sân ở phút 60. Cầu thủ thuộc biên chế Benfica mang đến tốc độ, khả năng đi bóng và sự đột biến mà Argentina thiếu trong phần lớn thời gian trước đó.

Phút 73, Prestianni khống chế bóng khéo léo sau đường chuyền dài của Enzo Fernandez, đột phá vào khu vực cấm địa rồi căng ngang thuận lợi để Julian Alvarez dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Trước đó, Uruguay ghi liền 2 bàn đầu hiệp 2 do hậu vệ Leonardo Balerdi đưa bóng về lưới nhà và bàn thắng khác của Maxi Araujo.

Sau thất bại trước Uruguay, Argentina sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận giao hữu với Costa Rica ngày 18-11 trên sân Mario Alberto Kempes. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026, nơi HLV Scaloni có thêm cơ hội thử nghiệm nhân sự và tìm lời giải cho bài toán hậu Messi.