Argentina thị uy sức mạnh trước Bolivia bằng chiến thắng áp đảo tại Cordoba

📊 Xem thống kê chi tiết trận Argentina 4-0 Bolivia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Argentina4 - 0BoliviaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Argentina tiếp đón Bolivia.

19'L. Martinez mở tỷ số cho Argentina

Phút 19, L. Martinez tỏa sáng kịp thời để ghi bàn đưa Argentina vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế rất lớn về mặt tâm lý trước Bolivia.

29'N. Paz nhân đôi cách biệt cho Argentina

Phút 29, N. Paz tỏa sáng với pha lập công chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina trước Bolivia. Bàn thắng này giúp đội bóng xứ Tango gia tăng lợi thế và củng cố vững chắc thế trận áp đảo ngay trong hiệp một.

43'Bolivia điều chỉnh nhân sự trước giờ nghỉ

Phút 43, Bolivia buộc phải có sự thay đổi người sớm khi L. Viviani được tung vào sân thế chỗ D. Arroyo. Đang bị dẫn trước 0-2, đội khách rõ ràng cần những phương án mới để tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Bolivia điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Bolivia quyết định có sự thay đổi người khi J. Flores được tung vào sân để thế chỗ cho R. Vaca. Bị dẫn trước 0-2 sau hiệp một, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo ra thế trận khởi sắc hơn.

50'Miguelito nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ

Phút 50, Miguelito bên phía Bolivia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống cố tình ngã vờ nhằm kiếm lợi thế. Khi đang bị dẫn 0-2, đại diện Nam Mỹ vẫn gặp vô vàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Argentina.

54'C. Romero nâng tỷ số lên 3-0 cho Argentina

Phút 54, từ đường kiến tạo của N. Paz, C. Romero dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Argentina. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo hoàn toàn thế trận trên sân Estadio Mario Alberto Kempes trước Bolivia.

56'Argentina điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 56, Argentina thực hiện sự thay đổi người khi L. Balerdi được tung vào sân để thay thế cho C. Romero. Với lợi thế dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn giữ sức cho các trụ cột nơi hàng phòng ngự.

56'Argentina đưa Mastantuono vào sân

Phút 56, Argentina thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi F. Mastantuono được tung vào sân để trám vị trí của N. Paz. Dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những thử nghiệm nhân tố mới để làm mới nhịp độ tấn công.

56'Argentina đưa V. Barco vào sân

Phút 56, Argentina thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Barco được tung vào sân thế chỗ cho G. Prestianni. Với lợi thế dẫn trước 3-0 hết sức an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhằm làm mới đội hình và thử nghiệm vị trí.

72'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 72, Bolivia quyết định làm mới đội hình khi rút Robson Matheus rời sân để nhường chỗ cho O. Lopez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'Argentina rút L. Martinez nghỉ ngơi

Phút 74, Argentina thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi L. Martinez rời sân nhường chỗ cho J. Lopez. Khi cách biệt đã là 3-0, ban huấn luyện đội bóng xứ Tango hoàn toàn có thể yên tâm dưỡng sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

74'Argentina điều chỉnh nhân sự khi đã dẫn sâu

Phút 74, Argentina thực hiện sự thay đổi người khi S. Simon được tung vào sân để thế chỗ A. Giay. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội bóng xứ Tango bắt đầu có những toan tính nhằm giữ sức và thử nghiệm đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

74'Argentina rút Mac Allister rời sân

Phút 74, Argentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi E. Fernandez được tung vào sân để thay thế A. Mac Allister. Dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột tuyến giữa.

81'Argentina rút L. Martinez nghỉ ngơi

Phút 81, Argentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi L. Flores được tung vào sân thế chỗ L. Martinez. Với cách biệt an toàn dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động trao cơ hội cọ xát cho những nhân tố mới trong những phút cuối trận giao hữu.

81'Argentina điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 81, Argentina có sự thay đổi người khi V. Gomez được tung vào sân thế chỗ E. Palacios. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức và trao cơ hội cho các nhân tố mới.

82'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 82, Bolivia quyết định có sự thay đổi người khi D. Medina được tung vào sân để thế chỗ R. Fernandez. Đội khách nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

83'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 83, Bolivia tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Lima được tung vào sân để thế chỗ cho H. Cuellar. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, sự điều chỉnh này chủ yếu nhằm làm mới đội hình ở những phút cuối trận giao hữu trên sân Estadio Mario Alberto Kempes.

83'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 83, Bolivia tiến hành thay đổi nhân sự khi L. Haquin được tung vào sân để thế chỗ J. Maraude. Đang bị dẫn trước 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

83'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 83, Bolivia tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Martines được tung vào sân để trám vị trí của Miguelito. Đang bị dẫn trước 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới cho hàng công trong ít phút thi đấu còn lại.

86'J. Lopez lập công nới rộng cách biệt lên 4-0

Phút 86, J. Lopez ghi bàn giúp Argentina vươn lên dẫn trước 4-0. Bàn thắng muộn này tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà trên sân Estadio Mario Alberto Kempes.

KTKết thúc: Argentina 4-0 Bolivia

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 08:56 01/10/2026

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà và đây tiếp tục là bệ phóng vững chắc khi họ tiếp đón Bolivia tại Estadio Mario Alberto Kempes vào lúc 07:00 ngày 01/10/2026. Lợi thế không gian quen thuộc cùng sự hưng phấn tột độ từ chuỗi phong độ xuất sắc đem lại sự tự tin lớn cho đội bóng xứ Tango trước giờ bóng lăn.

Sức mạnh vượt trội từ phong độ thăng hoa

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp. Sự ổn định này phản ánh cấu trúc thi đấu hiệu quả, khả năng duy trì sức ép liên tục và khả năng kiểm soát cục diện trận đấu vượt trội. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, họ luôn duy trì cường độ kiểm soát bóng cao và chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng.

Điểm tựa Mario Alberto Kempes mang đến lợi thế tâm lý lớn, cho phép đội bóng dễ dàng áp đặt lối chơi kiểm soát ngay từ những phút đầu. Khả năng làm chủ tuyến giữa cùng việc duy trì áp lực liên tục sẽ là chìa khóa để chủ nhà tiếp tục phát huy chuỗi phong độ ấn tượng này.

Thử thách lớn cho đội khách Bolivia

Ngược lại, Bolivia bước vào trận đấu này với rất nhiều âu lo khi nhìn vào bức tranh phong độ thời gian qua. Đội bóng chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 trận đấu gần đây, trong khi phải nhận tới 4 thất bại. Hiệu suất thi đấu sa sút khiến các chuyến làm khách trở thành thử thách vô cùng nặng nề đối với họ.

Hàng thủ thiếu ổn định cùng sự rời rạc trong khâu liên kết các tuyến là vấn đề lớn mà Bolivia đang đối mặt. Khi phải chịu sức ép dồn dập từ đối phương, việc duy trì cự ly đội hình để bảo đảm an toàn cho khung thành sẽ đòi hỏi nỗ lực phòng ngự tập trung ở mức cao nhất.

Nhận định thế trận

Với sự tương phản rõ rệt về phong độ và lợi thế sân bãi, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với ưu thế chủ động nghiêng hẳn về Argentina. Đội chủ nhà được dự đoán sẽ nhanh chóng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức các pha vây ráp tầm cao để tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt.

Về phần mình, Bolivia gần như chắc chắn sẽ phải lùi sâu đội hình, thiết lập nhiều lớp phòng ngự dày đặc nhằm hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Dẫu vậy, trước một Argentina đang sở hữu mạch 4 trận toàn thắng và điểm tựa sân nhà kiên cố, Bolivia đối diện một ngày thi đấu vô cùng gian nan.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)