Argentina khép lại thời Messi bằng một đội hình rất lạ

Argentina xuất phát với nhiều trụ cột từng đồng hành cùng Messi trong giai đoạn thành công nhất của đội tuyển.

Khi trận gặp Benin sáng 7/10 bước vào những phút cuối, HLV Lionel Scaloni thay gần như toàn bộ bộ khung xuất phát. Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Cristian Romero lần lượt rời sân.

Ở thời điểm trận đấu khép lại, bên cạnh Messi là hàng loạt gương mặt trẻ hoặc chưa có vị trí cố định trong đội hình Argentina như Nico Paz, Franco Mastantuono, Leonel Flores, Facundo Medina và Nico Gonzalez. Giovani Lo Celso, Lisandro Martinez cùng Exequiel Palacios cũng xuất hiện sau những lần thay người.

Chi tiết đáng chú ý là trong 11 cầu thủ Argentina có mặt trên sân lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, có tới 7 người thuận chân trái gồm Messi, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Lo Celso, Nico Gonzalez, Nico Paz và Mastantuono.

Đó là một thống kê khá đặc biệt trong chính trận cuối của cầu thủ chân trái nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Từ bộ khung cũ đến những gương mặt mới

Scaloni bắt đầu trận đấu bằng đội hình rất quen thuộc với người hâm mộ Argentina. Emiliano Martinez đứng trong khung thành, Romero đá cặp cùng Otamendi, tuyến giữa có De Paul, Mac Allister và Enzo Fernandez, còn Messi chơi phía sau Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Đây vẫn là bộ khung từng đồng hành với Messi trong giai đoạn thành công nhất của đội tuyển. Otamendi cũng chơi trận cuối cho Argentina, trong khi De Paul trở lại để góp mặt trong ngày chia tay người đồng đội thân thiết.

Messi kiến tạo để Nico Paz ghi bàn trong trận cuối, tạo nên hình ảnh giàu tính chuyển giao giữa hai thế hệ.

Nhưng càng về cuối trận, hình ảnh trên sân càng khác. Scaloni lần lượt tung Nico Paz, Mastantuono, Flores, Medina, Lisandro Martinez, Lo Celso và Palacios vào sân, biến đội hình Argentina thành một tập thể trẻ hơn hẳn so với lúc xuất phát.

Nico Paz để lại dấu ấn rõ nhất khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Messi. Mastantuono cũng được trao khoảng hơn 10 phút cuối trận, trong khi Flores và một số gương mặt khác có thêm cơ hội để làm quen với môi trường đội tuyển.

Đương nhiên, đây chưa phải đội hình mà Argentina sẽ sử dụng cố định trong tương lai. Trận gặp Benin vẫn là một trận giao hữu và mục tiêu lớn nhất của buổi tối nằm ở lễ chia tay Messi.

Tuy nhiên, cách Scaloni thay người vẫn cho thấy quá trình chuyển giao đã bắt đầu. Messi đứng giữa một nhóm cầu thủ trẻ hơn anh một, thậm chí hai thế hệ, trong một trận đấu mà quá khứ và tương lai của Argentina cùng xuất hiện trên sân.

Trong số những cái tên được chú ý, Nico Paz và Mastantuono nổi bật hơn cả. Cả hai đều thuận chân trái, có khả năng chơi ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, đồng thời được xem là những phương án có thể gánh thêm trách nhiệm sáng tạo khi Argentina bước vào giai đoạn không còn Messi.

Argentina không cần tìm một Messi mới

Bàn thắng của Nico Paz tạo ra hình ảnh khá đặc biệt. Messi chuyền bóng, còn một trong những cầu thủ được kỳ vọng ở thế hệ kế tiếp ghi bàn trong chính trận chia tay của số 10.

Dù vậy, sẽ là quá đơn giản nếu xem đó như một cuộc chuyển giao trực tiếp. Argentina không thể thay Messi bằng một cầu thủ khác, bởi vai trò của anh trong hơn hai thập niên vượt xa vị trí của một tiền đạo hay tiền vệ sáng tạo thông thường.

Messi khép lại 21 năm với Argentina trong một đội hình đã bắt đầu mang dáng dấp của thời hậu số 10.

Scaloni cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho điều này từ trước trận Benin. Trong hai trận giao hữu với Bolivia và Burkina Faso khi Messi chưa trở lại, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, đồng thời thử những cách tổ chức hàng công khác.

Nico Paz và Mastantuono có thể chia sẻ nhiệm vụ sáng tạo. Alvarez và Lautaro vẫn là những nguồn bàn thắng quan trọng, còn Mac Allister, Enzo Fernandez cùng các tiền vệ khác sẽ phải nhận thêm trách nhiệm trong khâu tổ chức lối chơi.

Argentina vì thế không nhất thiết phải tìm một "Messi mới". Điều họ cần là một cấu trúc đủ tốt để nhiều cầu thủ cùng chia sẻ những công việc mà trước đây Messi có thể tự giải quyết.

Trận gặp Benin phần nào cho thấy hướng đi ấy. Argentina bắt đầu bằng những con người gắn bó với Messi trong thời kỳ thành công nhất, rồi kết thúc với một đội hình trẻ hơn, lạ hơn và có tới 7 cầu thủ thuận chân trái.

Messi vẫn đứng giữa họ cho tới phút cuối. Từ trận đấu tiếp theo, Scaloni sẽ phải tìm cách sắp xếp tất cả những mảnh ghép ấy khi số 10 không còn trên sân.