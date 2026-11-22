Nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng (Lĩnh vực Hệ gen và Phân tử), Khoa Khoa học Chính xác của UNLP, cho biết dòng biến thể phụ của Omicron này đã được phát hiện trong 3 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở tỉnh Buenos Aires, bao gồm 2 trẻ sơ sinh (1 tháng tuổi và 2 tháng tuổi) và 1 người trưởng thành 58 tuổi. Kết quả giải trình tự gen cho thấy cả 3 trường hợp đều dương tính với biến thể PJ.2.1.

Sự xuất hiện của PJ.2.1 trùng với thời điểm dữ liệu giám sát bệnh đường hô hấp quốc gia ghi nhận COVID-19 chiếm tới 1/3 số virus lưu hành ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, bên cạnh virus cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV).

PJ.2.1 là biến thể có nguồn gốc từ dòng JN.1 và đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào danh sách biến thể cần theo dõi. Tỷ lệ lây nhiễm biến thể này đang gia tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Canada, đồng thời cũng mới được ghi nhận tại Brazil trong những ngày gần đây. Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Journal of Infection, đặc điểm nổi bật của PJ.2.1 là tích lũy tới 25 biến đổi di truyền so với biến thể tiền nhiệm, xếp vào nhóm “các biến thể nhảy vọt”.

Trưởng khoa Nội Bệnh viện Nhi Ricardo Gutiérrez - Bác sĩ Eduardo López - nhận định số ca mắc nhẹ đang tăng lên nhưng chưa ghi nhận diễn biến nặng ở nhóm bệnh nhi, trong khi ở người lớn có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Tiêm chủng Mỹ Latinh Roberto Debbag cảnh báo số ca nhiễm đã tăng trong những tuần gần đây và ghi nhận cả những trường hợp trẻ dưới 6 tháng tuổi nhập viện do đồng nhiễm COVID-19 và RSV. Ông cũng lưu ý sự chênh lệch lớn về độ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai, khi tỷ lệ tiêm phòng RSV đạt khoảng 80%, trong khi tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 vẫn dưới mức 10%, dù thai phụ hoàn toàn có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.