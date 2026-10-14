Argentina điều tra vụ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nhận tiền từ FIFA

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đưa tin, cơ quan tư pháp liên bang Argentina ngày 13/10 đã có bước tiến quan trọng trong vụ điều tra Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia vì cáo buộc làm giàu bất chính, liên quan đến các khoản tiền không được kê khai từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và một nghiệp đoàn vận tải lớn trong nước.

Theo hồ sơ vụ án tập trung vào thời gian ông Tapia làm việc tại Công ty Quản lý chất thải rắn vùng đô thị Buenos Aires (CEAMSE), Công tố viên liên bang Gerardo Pollicita đã đề nghị Thẩm phán Ariel Lijo áp dụng 15 biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguồn gốc nhiều khoản giao dịch ngân hàng bất thường.

Trong số này, đáng chú ý có các khoản chuyển tiền bằng đồng USD từ trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), các khoản chi trả định kỳ từ Nghiệp đoàn Lái xe tải (Camioneros) và các biến động tài chính của vợ cũ ông Tapia là bà Paola Moyano.

Cơ quan điều tra cho biết từ năm 2018-2020, tài khoản của ông Tapia tại Ngân hàng Credicoop tiếp nhận 3 khoản chuyển tiền quốc tế với tổng trị giá gần 190.000 USD từ Thụy Sĩ dưới tên người gửi viết tắt của FIFA.

Do các khoản thu nhập này không xuất hiện trong bản kê khai tài sản của ông Tapia, nên cơ quan công tố đã yêu cầu gửi ủy thác tư pháp sang Thụy Sĩ nhằm xác minh bản chất các khoản tiền trên là thù lao, phụ cấp hay hoa hồng.

Bên cạnh đó, các điều tra viên cũng phát hiện 37 khoản tiền gửi trị giá gần 1,5 triệu peso từ Nghiệp đoàn Camioneros vào tài khoản trả lương của ông Tapia tại Ngân hàng Provincia trong giai đoạn 2016-2019 mà không được kê khai.

Tòa án đã yêu cầu nghiệp đoàn cung cấp hồ sơ lao động và bảng lương của ông Tapia, đồng thời yêu cầu AFA giải trình về việc cấp thẻ tín dụng cơ quan và khoản công tác phí hơn 31 triệu peso cho vị chủ tịch này từ năm 2020-2023.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị dỡ bỏ bảo mật ngân hàng, tài chính và chứng khoán đối với bà Paola Moyano, vợ cũ của ông Tapia. Hồ sơ ngân hàng cho thấy bà cùng đứng tên với ông Tapia trong hai tài khoản và một két an toàn chứa 620.000 USD tiền mặt được mở vào đầu năm 2019 nhằm phục vụ cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc khối tài sản của lãnh đạo AFA./.