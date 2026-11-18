Chiến thắng dẹp tan nhiều nghi ngờ

Argentina vừa có màn đáp trả ấn tượng sau thất bại trước Uruguay khi vùi dập Costa Rica 7-0 trong trận giao hữu diễn ra sáng nay. Chỉ trong 4 ngày, đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã thay đổi đáng kể cách tấn công, từ việc cầm bóng nhiều nhưng thiếu đột biến sang phối hợp nhanh và tạo cơ hội từ nhiều vị trí.

Chiến thắng này cũng mở ra hướng đi mới cho Argentina trong giai đoạn không còn Lionel Messi.

Argentina trình diễn bộ mặt khởi sắc hơn so với trận thua Uruguay

Từ bế tắc trước Uruguay đến màn trình diễn áp đảo

Trong trận thua Uruguay 1-2 ngày 13/11, Argentina kiểm soát bóng tới 72%, tung ra 17 cú sút nhưng chỉ 6 lần đưa bóng trúng đích. Đội chủ nhà tạo ra 1,32 bàn thắng kỳ vọng, trong khi Uruguay chỉ có 0,38. Argentina chuyền bóng nhiều, song thiếu những pha xử lý quyết định để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Ngay đầu hiệp 2, Leonardo Balerdi phản lưới nhà ở phút 48, trước khi Maximiliano Araújo nhân đôi cách biệt sau đó 5 phút. Julián Álvarez chỉ có thể rút ngắn tỷ số ở phút 73. Trận đấu phơi bày 2 vấn đề của Argentina, hàng công chưa tận dụng tốt cơ hội và hàng thủ dễ mắc sai lầm khi đối phương bất ngờ tăng tốc.

Trước Costa Rica, Argentina tiếp tục áp đảo với 75,8% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng hiệu quả tấn công khác hẳn. Đội bóng áo sọc xanh trắng thực hiện 22 cú sút, 9 lần trúng đích, trong khi đối thủ chỉ có 4 pha dứt điểm. Argentina cũng được hưởng 7 quả phạt góc và dẫn 4-0 ngay sau hiệp 1. Những đường lên bóng được triển khai nhanh hơn, đặc biệt khi các cầu thủ phối hợp ở 2 cánh hoặc giành lại bóng gần vòng cấm đối phương.

Nico Paz và cách Argentina giải bài toán thiếu Messi

Khác biệt lớn nhất nằm ở cách Argentina phân chia nhiệm vụ tấn công. Thay vì chờ một cầu thủ liên tục tạo ra những đường chuyền quyết định như Messi trước đây, Scaloni để nhiều vị trí cùng tham gia tổ chức và kết thúc.

Nico Paz là gương mặt nổi bật nhất với cú đúp ở phút 8 và 38. Bàn mở tỷ số đến từ cú sút ngoài vòng cấm sau pha phối hợp với Enzo Fernández. Ở lần lập công tiếp theo, tiền vệ 22 tuổi vượt qua 2 đối thủ rồi dứt điểm hiểm hóc. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cùng những cú sút từ tuyến hai giúp Paz trở thành phương án quan trọng khi Argentina gặp hàng thủ chơi lùi sâu.

Trong khi đó, Álvarez tiếp tục chứng tỏ giá trị của một tiền đạo biết di chuyển để tạo khoảng trống. Anh ghi 2 bàn ở phút 35 và 43, lần lượt từ đường chuyền của Agustín Giay và Gianluca Prestianni. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai xuất hiện sau tình huống Argentina giành lại bóng trên phần sân đối phương. Lối chơi tích cực gây sức ép của Álvarez giúp đội bóng có thể tạo cơ hội ngay cả khi chưa tổ chức được một đợt tấn công bài bản.

Hai cánh và tuyến giữa tạo nên khác biệt

Một điều chỉnh quan trọng khác của Scaloni là tăng khả năng tấn công biên. Prestianni được đá chính sau khi chơi tốt từ ghế dự bị trước Uruguay, trận đấu mà anh kiến tạo cho Álvarez ghi bàn. Những pha di chuyển trực diện của cầu thủ trẻ này buộc hậu vệ đối phương phải dạt ra ngoài, mở thêm khoảng trống ở trung lộ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Máximo Perrone ở hàng tiền vệ giúp Argentina có thêm lựa chọn chuyền bóng từ tuyến dưới. Perrone tham gia vào 2 pha phối hợp dẫn đến các bàn thắng của Paz và Franco Mastantuono. Enzo Fernández có thể dâng cao hỗ trợ tấn công, còn Alexis Mac Allister thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm và trực tiếp ghi bàn ở phút 78.

Argentina vì thế có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn. Họ có thể đột phá ở cánh, phối hợp trung lộ, sút xa hoặc tận dụng những pha đoạt bóng ngay bên phần sân đối thủ. Các hậu vệ biên cũng tham gia tích cực, thay vì chỉ hỗ trợ phòng ngự.

Mastantuono chứng minh chiều sâu hàng công

Scaloni còn nhận được tín hiệu tích cực từ những cầu thủ dự bị. Mastantuono thay Paz đầu hiệp 2 và chỉ mất 3 phút để ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút 88, tài năng trẻ hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Giuliano Simeone.

Việc Argentina tiếp tục ghi 3 bàn trong hiệp 2 dù đã rút những cầu thủ tấn công chủ chốt mang ý nghĩa quan trọng. Scaloni đang sở hữu nhiều lựa chọn có khả năng tạo đột biến, giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách sử dụng nhân sự. Thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao, Argentina có thể duy trì sức ép bằng những cầu thủ trẻ giàu tốc độ và kỹ thuật.

Thắng 7-0 nhưng hàng thủ vẫn cần kiểm chứng

Dù giữ sạch lưới, Argentina vẫn để Costa Rica có cơ hội nguy hiểm từ một pha phản công, buộc thủ môn Emiliano Martínez phải cứu thua. Đây là chi tiết Scaloni cần quan tâm, bởi khả năng chống phản công và sự tập trung của hàng phòng ngự từng khiến đội bóng trả giá trước Uruguay.

Costa Rica cũng không tạo được sức ép đủ lớn để kiểm tra khả năng phòng ngự của Argentina trong những tình huống mất bóng. Đội bóng Trung Mỹ chỉ kiểm soát khoảng 24% thời lượng trận đấu và phần lớn thời gian phải lùi sâu bảo vệ khung thành.

Chiến thắng đậm giúp Argentina tìm lại sự tự tin sau thất bại trước đối thủ Nam Mỹ, đồng thời mang đến những tín hiệu tích cực về cuộc chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, bài kiểm tra quan trọng hơn sẽ đến khi Paz, Álvarez và các đồng đội phải đối đầu những hàng thủ tổ chức chặt chẽ, có khả năng tranh chấp mạnh ở tuyến giữa và phản công sắc bén.

Argentina đã có câu trả lời đầu tiên cho bài toán thiếu Messi bằng một hàng công đa dạng hơn. Điều Scaloni cần tiếp tục hoàn thiện là duy trì được hiệu quả ấy trước các đối thủ mạnh, đồng thời bảo đảm sự chắc chắn phía sau mỗi khi đội bóng đẩy cao đội hình.