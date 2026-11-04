Argentina công bố đội hình đầu tiên sau khi Messi giã từ đội tuyển

Đội tuyển Argentina đã bắt đầu chuẩn bị cho chặng đường mới khi không còn sự phục vụ của đội trưởng Lionel Messi. Ngày 3/11, HLV Lionel Scaloni công bố danh sách 28 cầu thủ tham dự hai trận giao hữu với Uruguay và Costa Rica cho đợt tập trung quốc tế tháng này.

Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Argentina lựa chọn đội hình sau khi Messi chính thức chia tay đội tuyển quốc gia. Trung vệ Nicolas Otamendi cũng không còn góp mặt sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina đã chính thức công bố danh sách các cầu thủ sau khi M10 giã từ sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: Reuters

Trong danh sách mới, nhiều gương mặt quen thuộc vẫn được giữ lại, gồm tiền vệ Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez và tiền đạo Julian Alvarez. Thủ môn Emiliano Martinez cũng có tên dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy xương hàm gặp phải khi thi đấu cho Chelsea. Khả năng ra sân của anh sẽ được đánh giá thêm trước các trận đấu.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của hậu vệ Aaron Anselmino, 21 tuổi, thuộc biên chế Chelsea. Đây là lần đầu tiên cầu thủ trẻ này được triệu tập lên đội tuyển Argentina ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hậu vệ Mariano Troilo của Parma cũng có cơ hội góp mặt, trong khi Gonzalo Montiel trở lại danh sách sau khi vắng mặt ở các đợt tập trung trước.

Bên cạnh những gương mặt mới, danh sách lần này cũng thiếu một số cầu thủ quan trọng. Tiền đạo Lautaro Martinez và trung vệ Cristian Romero không được triệu tập do chấn thương. Tiền vệ Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso cũng không có tên trong lựa chọn của HLV Scaloni.

Danh sách chính thức đội tuyển Argentina đã công bố. Ảnh: TN TV

Argentina sẽ tiếp đón Uruguay vào ngày 13/11 trên sân La Bombonera ở Buenos Aires. Bốn ngày sau, đội bóng tiếp tục gặp Costa Rica tại sân Mario Alberto Kempes ở thành phố Cordoba. Đây là hai trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026.

Messi đã khép lại hành trình khoác áo đội tuyển sau hơn hai thập niên gắn bó. Anh từng cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa America vào các năm 2021, 2024. Sự nghiệp quốc tế của siêu sao này cũng gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Việc không còn Messi và Otamendi đặt ra bài toán mới cho HLV Scaloni trong quá trình xây dựng đội hình. Những cầu thủ trẻ như Anselmino sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trong khi các trụ cột còn lại được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự ổn định cho đội tuyển.

Hai trận giao hữu tháng 11 vì thế không chỉ là dịp để Argentina khép lại lịch thi đấu năm 2026, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị lực lượng hướng đến World Cup 2030.