Ảrập Xêút tăng cường bảo hộ bản quyền các sản phẩm âm nhạc

Nguồn: nplaw.vn

Theo Ủy ban, Luật mới, có hiệu lực từ 12/8/2026, được kỳ vọng góp phần hình thành môi trường pháp lý hiện đại cho ngành âm nhạc, thông qua việc xác định rõ các quyền và quy định cơ chế thực thi, quản lý và khai thác những quyền này. Qua đó, luật hướng tới việc củng cố tính bền vững của nguồn thu đối với các chủ thể sáng tạo và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, đối tác đối với thị trường âm nhạc Ảrập Xêút. Ủy ban cho rằng việc làm rõ các quyền liên quan sẽ giúp nghệ sĩ và doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý tác phẩm âm nhạc cũng như cấp phép sử dụng. Cơ chế này đồng thời hỗ trợ bảo vệ sản phẩm sáng tạo và kiểm soát hoạt động khai thác thương mại các tác phẩm.

Khung pháp lý mới cũng được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thông qua việc quy định rõ hơn mối quan hệ giữa chủ sở hữu quyền và các tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm sáng tạo. Theo Ủy ban, việc này có thể hỗ trợ duy trì các nguồn doanh thu hình thành từ hoạt động sản xuất và khai thác âm nhạc.

Bên cạnh luật bản quyền, Chính sách Sở hữu trí tuệ quốc gia cũng được xác định là công cụ hỗ trợ các lĩnh vực âm nhạc và văn hóa. Chính sách tập trung nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nghệ thuật và văn hóa về tầm quan trọng của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đào tạo về các phương thức quản lý và bảo vệ quyền hiệu quả. Nó hướng tới việc thúc đẩy sử dụng các công cụ và chiến lược sở hữu trí tuệ trong nhiều lĩnh vực, qua đó hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo và gia tăng đóng góp của khu vực này vào nền kinh tế quốc dân.

Ủy ban Âm nhạc Ảrập Xêút cho biết, cơ quan này có vai trò quản lý ngành thông qua các công cụ pháp lý và quy định, nâng cao nhận thức cho nghệ sĩ nhà sáng tạo và nhạc sĩ về các cơ chế bảo vệ quyền, đồng thời tham gia xây dựng các chính sách điều chỉnh hoạt động của ngành âm nhạc Ảrập Xêút. Ủy ban cũng khuyến nghị các bên liên quan rà soát hợp đồng và các chính sách hiện hành, tuân thủ các hướng dẫn do cơ quan này ban hành và thực hiện việc đăng ký, lưu trữ, lập hồ sơ đối với các tác phẩm âm nhạc. Những bước đi trên nhằm giúp các nhà sáng tạo bảo vệ sản phẩm của mình và chủ động quản lý các quyền liên quan.

Việc tăng cường khung pháp lý về bản quyền phản ánh định hướng rộng hơn của Ảrập Xêút trong việc xây dựng môi trường quản lý cho ngành công nghiệp âm nhạc. Theo đó, việc bảo vệ quyền của chủ thể sáng tạo được đặt song song với việc tạo điều kiện cho đầu tư, cấp phép và khai thác các tác phẩm, qua đó hỗ trợ sự phát triển và tính bền vững của ngành âm nhạc trong dài hạn.